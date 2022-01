Arranca We Love Flamenco con la participación de 6 diseñadores de Huelva

La X edición de We Love Flamenco tendrá lugar del 15 al 21 de enero de 2022 en el emblemático Hotel Alfonso XIII de Sevilla, sede permanente de este encuentro referente de la moda flamenca. Dirige y organiza: GO! Eventos y Comunicación.

28 firmas serán las participantes en esta nueva edición, compuesta por una Semana de la Moda con 27 desfiles.

De Huelva estarán presentes 6 firmas: El Ajolí, Javier Mojarro, Rocío Márquez, José Manuel Valencia, Paco Prieto y Santana Diseños.

El cartel anunciador es obra del ilustrador Carlos Buendía. En él pueden verse representadas las 8 provincias andaluzas, todas y cada una de ellas, cunas de la moda flamenca y de inspiración, así como de su evolución a lo largo del tiempo.

No falta el lado solidario, y es que, si en 2012 Laura Sánchez y Javier Villa idearon esta pasarela con fines solidarios, diez ediciones después la Acción Social sigue teniendo un importante papel, con la colaboración de CaixaBank y la Fundación “la Caixa”: al hecho de presentar el pasado noviembre esta X edición en el Convento de Santa Isabel (congregación que necesita fondos para continuar su activa obra social, así como para restaurar su sede), habría que sumar la celebración del ya tradicional Desfile Benéfico de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, donde las modelos son mujeres que luchan frente a esta enfermedad. Además, los desfiles benéficos a favor de Unicef de We Love Flamenco Infantil, también quedarán integrados, en esta edición, en el calendario de la semana de desfiles.

“En este año tan especial, la vuelta de los volantes, la vuelta de nuestras ferias, fiestas y romerías, no podíamos olvidarnos de todas esas niñas que aún no han conocido lo que es el vestir de flamenca; por eso, en esta X edición no queríamos dejar fuera We Love Flamenco Infantil”, explicaban Laura Sánchez y Javier Villa en la presentación de esta edición.

Por su parte, la Gala final del Certamen de Diseñadores Noveles tendrá lugar el lunes 17 de enero en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII. El ganador de dicho concurso, desfilará como firma profesional en la próxima edición de We Love Flamenco; además recibirá el Premio Flamentex, valorado en 1.000 euros en tejidos de la marca textil.

Finalistas:

1. Anabel Molina / Mª Carmen Sáez / Joaquín Vela, de Jaén2. Joaquín Serra, de Córdoba3. J. Francisco García / Catalina García, de Sevilla4. Ángel Barrera, de Cádiz5. Xihomara Pinto, Córdoba6. Jose Juan Hurtado, de Sevilla7. Alicia Suárez, de Sevilla8. Francisco Jesús Rivillas, de Granada

"Estamos muy contentos porque en esta edición hemos dado un salto al abrir las puertas a que diseñadores de todo el mundo tengan opción de participar en nuestro certamen. La marca Andalucía no puede quedarse en casa, porque la moda flamenca es mucho más", explicaban desde la organización el pasado noviembre, cuando un Comité de Expertos eligió a los finalistas de cerca de una veintena de candidaturas.

Del mismo modo lo hará, Viva by WLF, la ‘hermana pequeña de Welove’, para firmas y diseñadores emergentes, cuyo desfile colectivo tendrá lugar en la tarde del martes 18 de enero.Las entradas para los desfiles están disponibles en la web weloveflamenco.es.

“Diez años son una década, una década en la que han pasado muchas cosas; una década que tuvo un año 1, donde lo que primó fue la ilusión. La ilusión de crear algo nuevo, algo diferente, un formato que nos recordase a la Alta Costura de París y a esos desfiles de los años 60 y 70. Un formato que, a día de hoy, sigue siendo lo que vemos en We Love Flamenco, porque esa es la verdadera esencia de nuestra pasarela”, declaraba Laura Sánchez, en el inicio de la presentación de esta X edición.

“Lo realmente importante no ha sido la iluminación que hayamos puesto, las caras conocidas que hayan venido… sino la moda. La moda flamenca, y la moda andaluza. La moda que no deja de crecer y de adaptarse a los diferentes medios, además de ser inspiración de otros grandes diseñadores; pero, sobre todo, es nuestra. Nuestra y exportable, por todas sus facetas: puede estar de fiesta y de luto, de color y ser sobria; resume nuestro cuerpo, nuestro ser, resalta lo bello”, proseguía la modelo y empresaria onubense, quien sostenía que esta X edición se asienta sobre “esfuerzo, trabajo, tesón y un equipo humano con ganas, y con ganas de crecer”.“Y, con el gran equipo humano que hay detrás de We Love Flamenco, volvemos a ponernos como meta, ya no solo el posicionar la moda flamenca como la Alta Costura española que es, si no realzándola como el verdadero reclamo turístico universal que supone para Andalucía”, apunta la modelo y empresaria onubense.