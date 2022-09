Laura Sánchez muestra Aracena a toda España: así ha sido el especial de La Vuelta en RTVE

La modelo, actriz y empresaria Laura Sánchez ha sido la embajadora de Aracena en el programa especial de La Vuelta emitido por Radio Televisión Española (RTVE) este miércoles.

A partir de las 12:30h. la televisión pública ha emitido este espacio grabado hace unos en el programa La Hora de La 1, que ha realizado, además varias conexiones en directo para mostrar Aracena y sus encantos a toda España.

A las 14:45 dio comienzo el programa en directo de #LaVueltaRTVE en Teledeporte. Posteriormente, a partir de las 16:00 se ha podido seguir este directo por La 1 de RTVE.

La onubense, tal y como ha contado en la televisión local de Aracena, ha tenido que mostrar los encantos de la localidad serrana en tan solo dos minutos.

"He tenido que enseñar este maravilloso pueblo en tan solo 2 minutos. Estoy con la lengua fuera, porque en tan poco tiempo no se puede enseñar todo lo que ofrece, pero lo he intentado", comentaba divertida.

La modelo asegura que disfruta, siempre que puede, de los rincones del municipio y de su gran gastronomía.

Durante el programa especial de este miércoles, Sánchez ha puesto en valor lo más emblemático, como el castillo de Aracena, la Gruta de las Maravillas, el jamón con DOP Jabugo, el casino o las plazas más señeras.

"A mí me gusta que se promocione mi casa, en todos los sentidos. Tanto en eventos deportivos como en eventos de moda. Me gusta que nos coloquen en el mapa y que se vengan a esta tierra a disfrutar porque se está en la gloria", ha contado orgullosa.