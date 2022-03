2 firmas de Huelva participan en la Semana de la Moda de Andalucia CODE 41

Dos firmas de moda de la comarca del Condado de Huelva han participado durante este pasado fin de semana en la XVII Semana de la Moda CODE 41.

En concreto, Cayetana By Condes, de Palos de la Frontera, mostró el domingo en el Conjunto Arqueológico de Itálica su nueva colección Freschezza; y Strena, de Bonares, presentó el lunes en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo la suya, On the way.

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, socia coordinadora del proyecto europeo Intrépida Plus ha participado en la organización de CODE 41 y su sede, ubicada en el pabellón de Marruecos de la Expo’92, ha sido el escenario de excepción de esta cita INTREPIDA con la moda. El proyecto europeo Intrépida plus está dedicado especialmente a la internacionalización de empresarias de la eurorregión Alentejo Algarve Andalucía y, en el marco de este proyecto, se invitó a una selección de diseñadoras residentes en España y Portugal para presentar sus últimas colecciones en esta cita anual con la moda más contemporánea.

Así, desde Portugal, asistieron las hermanas Maria Carlos e Inês Manuel con su propuesta Power you into submission. Sus creaciones destacaron por la innovación en los materiales como el uso de cuero sin tratar para crear hermosos volúmenes asimétricos, así como el trabajo realizado con pelo natural para confeccionar chaquetas y grandes estolas de un negro intenso.

Esta cita con la moda impresionó gratamente a todas las personas asistentes por su variedad, pluralidad, calidad en los acabados y profesionalidad de las diseñadoras invitadas, entre muchas otras cosas. El proyecto INTREPIDA plus está coordinado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, junto con los siguientes socios de España y Portugal: Mancomunidad Condado de Huelva, Diputación de Huelva, Asociación de Empresarios de la Región de Portalegre (NERPOR), Núcleo Empresarial de la Región de Évora (NERE) y Municipio de Faro.