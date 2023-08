Este bar es uno de los secretos gastronómicos mejor guardados de Ayamonte

Ayamonte, la puerta de Huelva al extranjero, un lugar con una luz especial. No solo es popular para aquellos que buscan extensas playas de arena fina y dorada sino también un reclamo para los amantes del turismo gastronómico.

El pescado es la base de la alimentación ayamontina, como no podía ser de otra forma en un pueblo marinero. Marisco, choco y pescado variado, pero a la hora de ponernos serios, el atún y sus arroces son los reyes de la mesa. La mojama de la zona es la mejor del país, además de las huevas secas y los derivados del atún, por su punto de salazón y conservación.

La oferta gastronómica es tan amplia que cuesta decidirse, pero si buscas la materia prima más fresca, nuestro restaurante protagonista es un paraíso del mar. El Bar La Granadina es un punto de encuentro entre pescadores y locales de la Barriada de la Canela (Ayamonte). Es uno de esos restaurantes con solera que no puedes perderte si quieres degustar el auténtico sabor a Huelva y apreciar la tradición de este barrio tan señero.

La Granadina lleva sirviendo los mejores platos del atlántico desde 1925 en este pintoresco rincón que guarda los mejores atardeceres. Dos terrazas llenas de vida, una interior y otra con vistas al Estero de Canela, en las que pasar las mejores noches de verano. Este rinconcito no tiene grandes pretensiones, ni las necesita. Su carta es muy básica pero muy fresca. Aunque no les faltan las típicas tapas de ensaladilla o atún con tomate, el buque insignia es el pescado asado a la leña o frito. Los comensales recomiendan las sardinas o el atún a la brasa, y los boquerones y chocos fritos, este último un must si visitas la Costa de Huelva.

Comer pescado fresco y disfrutar del atardecer en Ayamonte

Su autenticidad, junto al hecho de poder disfrutar del género fresco (literalmente del mar a la mesa) en su terraza con vistas al Estero y con las mejores puestas de sol, hacen que el Bar La Granadina siempre esté hasta la bola. Es casi una experiencia inmersiva en el Ayamonte de los años 80. Si te animas a visitarlos en fin de semana, ve con tiempo pues probablemente te toque esperar un poco.

"Increíble, sin palabras. Una parada obligatoria. Atún a la brasa, choco a la brasa, aliño de atún al ajillo y tarta casera de nata. Un espectáculo a un precio imbatible. Loco por volver", reseña Rafa Marinelli en Google.