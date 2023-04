Descubre este bello sendero hacia las minas del Teuler en Huelva

Retomamos la ruta. Hay que ir por una cuesta abajo en la que vamos dejando las vistas del pueblo, la Iglesia y el Castillo a nuestra derecha. Llegamos a una bonita y coqueta zona de huertos para seguir, ahora en ascenso por un camino que se vuelve algo áspero y con mucha piedra suelta (era un camino rural que fue asfaltado y con el paso de los años...) subimos y llegamos a un cruce de caminos: a la izquierda el conocido como camino de las Piteras, de frente el camino de Santa Olalla a Corteconcepción (y por donde se sube al Mojón), y la derecha el camino de la Estación. Se gira a la derecha. A unos metros se encuentra la antigua estación de Ferrocarril, y justo enfrente el molino de aceite local.

Por este camino, siempre rectos y sin desviarnos, estaremos unos kilómetros hasta llegar a un nuevo cruce de caminos. A la derecha llegaríamos al pueblo, a la izquierda también al Teuler, y de frente, que es lo que nos ocupa, seguirá la ruta que nos enfrenta.

Por aquí sin pérdida durante otros kilómetros. Se pueden seguir fácilmente las balizas de madera. Atentos, quizás lo más complicado de la ruta, no por complejidad para realizarla sino porque hay que estar pendiente. Pasamos un paso canadiense y tras unos metros vamos a encontrarnos una cancela que tiene abajo una parte para pasar. La abriremos, pasaremos y volveremos a cerrarla. Ídem con la siguiente. subimos una pequeña cuesta y de nuevo tenemos una cancela que en esta ocasión se debe saltar. (No molestar al ganado). Encontramos otra puerta, la abrimos, pasamos y estamos en la explanada del Cortijo de Bembeje. Vamos a tomar el camino hacia la derecha para llegar a otro camino que tomaremos de nuevo a la derecha. Así llegaremos al objetivo: las minas del Teuler. Si se siguiera por este camino llegaríamos a las Minas de Cala y posteriormente a la localidad vecina de Cala. No será en esta ocasión (o sí ustedes deciden).

La vuelta será así: hay que tomar el mismo camino que nos ha llevado a las Minas del Teuler para volver a llegar a Bembeje. Una vez allí, hay que seguir ya recto dejando de lado las cancelas que nos hicieron llegar. El camino de vuelta por aquí discurre entre chaparros, encinas, alcornoques y cerdos ibéricos. Con suerte los milanos negros, buitres, águilas y demás aves autóctonas de la Sierra de Aracena serán los compañeros de viajes perfectos. Hay que ir por aquí durante aproximadamente 6 kilómetros sin tomar ningún camino, porque no los hay. Al llegar al final del camino tenemos un cruce de caminos. Tomamos el de la izquierda. Ahora tenemos un repecho (puede ser cansado con el sol en el cogote) y posteriormente una bajada potente desde la que se atisba el pueblo de nuevo.

Llegaremos al final de la bajada a la casilla segunda que dejamos de lado anteriormente por el camino de la estación. Seguiremos recto en el mismo camino por el que veníamos bajando. Desde aquí al pueblo son unos dos kilómetros. Para llegar al punto de partida, nada más acabar el camino, tomar la calle asfaltada de la derecha y a unos 500 metros estamos de nuevo en el punto desde el que empezó la aventura.