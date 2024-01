Consigue tus entradas para ver en Huelva al mejor violinista del mundo, Ara Malikian

Ya son pocas las entradas que quedan para ver al violinista más virtuoso de nuestros tiempos, el libanés Ara Malikian, en Huelva capital, donde ofrecerá un emotivo concierto en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

La fecha del esperado evento es el próximo viernes 2 de marzo a las 21:00 horas, un gran espectáculo que es uno de los conciertos de oro en la programación del Ayuntamiento de Huelva. El espacio donde ser llevará a cabo, alberga hasta 3.300 espectadores sentados, de los que ya están casi todas las localidades vendidas, y será el complemento perfecto para la oferta cultural de la ciudad junto al Gran Teatro y al auditorio de la Casa Colón.

Ara Malikian es uno de los violinistas más conocidos de todos los tiempos que llegará a Huelva con un mágico espectáculo, su "The Ara Malikian World Tour". Considerado uno de los más brillantes músicos clásicos del siglo XXI, defensor de la multiculturalidad, volcado en romper las barreras entre la música clásica y el público común, apasionado por involucrar a los niños en la música y con una existencia llena de momentos impactantes, para lo bueno y para lo malo, en 2019 su vida fue objeto de un documental, Ara Malikian, una vida entre las cuerdas (dirigido por Nata Moreno).

Así habla el propio Malikian sobre su gira mundial, que lleva en poco más de un mes a Huelva: "Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre.

Esta gira está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan."

Si no te quieres perder uno de los mejores espectáculos musicales que van a acontecer esta temporada en Huelva, puedes hacerte con tus entradas a través de este enlace.