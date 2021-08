Carmen Santacruz: "No cambiaría Huelva por nada"

Esta carismática onubense cuenta a los lectores de Huelva, tu destino que, a pesar de sus constantes viajes por todo el mundo, lleva a su tierra en el corazón. Una provincia en la que encuentra la paz y que lleva por bandera allá por donde va.

-¿Dónde te encuentras en estos momentos? Háblanos de tus proyectos profesionales en la actualidad.

-Trabajando muchísimo. Ahora mismo estoy sumergida en mi proyecto personal, Satela (una marca de vestidos de invitada fabricados íntegramente en España) y, mi carrera como modelo. Mi sede está en Madrid desde hace ya casi seis años, es el centro de operaciones de la marca y el lugar perfecto para poder volar a cualquier parte del mundo.

-Haznos un breve balance de lo que ha supuesto para ti el 2020 con la pandemia.

-Para mí, el mayor logro del 2020 ha sido sacar adelante mi proyecto personal en medio de la pandemia pero, a pesar de las dificultades conseguí hacerlo. Como modelo, estuve sin trabajar mes y medio, enseguida comencé a trabajar y a viajar por Europa. He tenido mucha suerte, el comercio online gracias a la pandemia ha crecido muchísimo durante el 2020. Por este motivo mis clientes han conseguido mantener sus empresas, crecer y por consiguiente, las producciones no se han visto afectadas.

-¿Dónde vives actualmente? ¿Desde cuándo vives fuera?

-Vivo en Madrid desde el 2015, decidí mudarme aquí para estudiar la carrera y estar más cerca de la agencia. Fue toda una apuesta personal y estoy muy contenta de haberlo hecho, aunque echo de menos la tranquilidad de vivir en una ciudad tan cómoda como Huelva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HUELVA INFORMACIÓN (@huelvainformacion)

-¿Con qué frecuencia sueles venir a Huelva?

-Mucho menos de lo que me gustaría, al trabajar todas las semanas estaba expuesta a contagiarme y exponer a mis padres al virus si bajaba a Huelva. Ahora que están vacunados estoy deseando viajar a ver a mi familia, amigos y, por supuesto, estar en la playa.

-¿Pasarás el verano por aquí?

-Sí, en agosto quiero bajar dos semanas. En verano me encanta estar en la playa, veraneo en El Portil desde pequeña y me encanta estar allí. Me gustan todas las playas de Huelva, es un destino perfecto para visitar en verano. En invierno, la Sierra es perfecta por su gastronomía y paisaje.

-Con tu trabajo estarás viajando continuamente, ¿echas de menos Huelva? ¿Qué es lo que más añoras de tu tierra?

-Sí, me encantaría poder ir más pero hay demasiada distancia como para bajar solo a pasar el fin de semana. Ojalá poder teletransportarme. Echo mucho de menos el calor de la gente, la tranquilidad que te brinda la ciudad y la cantidad de planes que puedes hacer como visitar algunos de nuestros pueblos como Moguer, hogar del poeta y escritor Juan Ramón Jiménez.

-¿Qué tiene Huelva que no tienen otros destinos del mundo?

-Tiene belleza, tranquilidad y comodidad. Es una ciudad nueva adaptada a todos los rangos de edad, una gastronomía increíble con una calidad de producto excelente y una cercanía entre sus habitantes envidiable.

-¿Qué significa para ti tu tierra?

-Para mí Huelva soy yo, son mis raíces y donde viví los años más felices de mi vida. Es al lugar donde voy siempre que necesito paz y alejarme del estrés de vivir de avión en avión.

-A pesar de ser una provincia plagada de bondades, tú te marchaste lejos para perseguir tu sueño. ¿Con qué edad decidiste marcharte para triunfar en el mundo de la moda?

-Sí, ha sido algo progresivo. Al principio viajaba puntualmente a Madrid o Barcelona a hacer mis primeros trabajos en los que solía acompañarme mi madre. Luego empecé a viajar sola y finalmente tomé la decisión de mudarme para probar suerte como modelo. Después de unos meses en Madrid empecé a viajar por Europa: Londres, Alemania, Suecia, Italia…

Este trabajo no solo me ha dado la oportunidad de viajar por el mundo sino que me ha ayudado a crecer personalmente y aceptar la soledad impuesta que tiene esta carrera.

Mi familia ha sido y sigue siendo mi gran apoyo, siento que me acompañan en todos los viajes. Estamos muy conectados y hablamos todos los días.

-¿Se puede decir que a día de hoy has cumplido tu sueño?

-Se puede decir que he cumplido los sueños de mi juventud que era ser modelo. Ahora tengo unos sueños más "maduros". He lanzado mi propia marca y sueño con verla crecer. Tengo muchos sueños relacionados con la moda y el mundo de las bodas.

- ¿Cómo se lleva eso de ser una de las caras más conocidas de España? No solo por tu proyección como modelo, sino por tu presencia en redes sociales (solo en Instagram cuentas con más de 97.000 seguidores). ¿Cómo gestionas la fama?

-Yo realmente no soy muy consciente de ello pero me hace tremendamente feliz que se me reconozca por mi trabajo. Ha sido un proceso duro, sacrificado y solitario. A todas esas personas que me siguen, les doy las gracias personalmente y les animo a que luchen por sus sueños con amor y perseverancia.

-¿Cuánto tiempo sueles dedicar a tus redes sociales? ¿Hasta qué punto son importantes en tu carrera profesional?

-Instagram se ha convertido en el canal donde muestro mi trabajo como modelo y doy visibilidad a mi proyecto. Suelo pasar bastante tiempo, ya sea porque he de gestionar alguna colaboración o porque invierto mucho tiempo en buscar inspiración para las próximas colecciones de Satela.

Es una realidad que los clientes buscan a perfiles con cierta relevancia en redes sociales. Ya no solo apuestan por una imagen que encaje con su producto si no que piensan en la visibilidad que esta persona puede dar a su marca a través de su perfil social.

-¿Compartirás fotos de tus vacaciones en Huelva este verano mencionando a #HuelvaTuDestino?

-Claro, lo que sea para incentivar a que la gente venga a conocer nuestra tierra. Huelva es una provincia muy concienciada con la situación actual y creo que está preparada para recibir a turistas de forma segura y responsable.

-Si tuvieras que elegir un rincón de Huelva, ¿Cuál sería?

-El Muelle del Tinto, es un sitio muy especial para mí. No sólo por su belleza si no por la tranquilidad que se respira. Suelo salir a correr por el paseo y es algo que verdaderamente echo de menos.

-Dinos un plato/ producto de la gastronomía onubense, una expresión nuestra (la que más te guste) y una tradición/costumbre.

-No puedo decir solo un producto, si tengo que quedarme con algo salado serían las gambas o el choquito frito. Y si tuviera que elegir algo dulce, las fresas de Palos que, por cierto, no sabéis la ilusión que me hace estar en otro país y ver que han exportado un producto de mi tierra.

-¿Qué les dirías a aquellos que se están pensando si venir o no este verano a descubrir Huelva?

-Como he comentado, Huelva es una provincia para todas las edades. Tenemos hoteles acondicionados para acoger a familias, enormes playas y por supuesto, un ocio responsable por las noches.

Yo como cada verano me reservo mi cita en Huelva y me encantaría invitar a la persona que está leyendo esta entrevista a que venga a conocernos.