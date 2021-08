El pintor Carlos Dovao reinterpreta el Descubrimiento de América en el Muelle de las Carabelas

“Vázquez Díaz regaló a Huelva y al mundo su particular visión del Descubrimiento, y la plasmó en un lugar inigualable. Este año tomo el relevo del gran Maestro y puedo dar mi visión de la partida hacia América, algo que siempre me ha ilusionado”. Así se expresa el pintor onubense Carlos Dovao frente a la incesante llegada de visitantes a su particular estudio de pintura, dispuesto en el Muelle de las Carabelas. Esta actividad se incluye en la programación de verano que la Diputación de Huelva y el propio centro han diseñado un año más, destacada por su asombrosa acogida.

Pincel en mano, la paleta llena de abundantes colores, un escritorio en el que sobresalen dibujos y pinturas que inspiran al creador, además de multitud de referencias y bocetos, sirven de herramientas para que Dovao diseñe y ejecute de una manera soberbia una escena marinera que sirve de antesala al Descubrimiento.

“Es un verdadero y arriesgado reto condensar la partida de las Carabelas hacia el Nuevo Mundo en un único lienzo, aún así, desde el comienzo del proyecto he contado con absoluta libertad creativa. El espacio en el que está teniendo lugar su gesta, la inspiración constante de los frescos que habitan en el Monasterio y esta particular temática, que siempre me ha motivado e inspirado, harán posible que la obra llegue a buen puerto”, comenta el pintor frente al lienzo y observado bajo la atenta y curiosa mirada de cientos de visitantes diarios.

Día a día y hasta el 15 de septiembre, Dovao construye su pintura, que se descubre pincelada tras pincelada, y explica el proceso pictórico a los turistas que se detienen a conversar con él sobre pigmentos, dibujos preliminares y decenas de cuestiones artísticas.

El onubense inunda el lienzo de abundantes personajes que hacen posible la escena, muchos de ellos inspirados por los propios artistas que interactúan con el público en los diversos pasajes que el centro alberga, y otros que beben directamente de reminiscencias clásicas del Maestro nervense, uno de los motores que inspiran la propuesta. Una vez finalizada la pieza, se procederá a su subasta, destinando la cantidad recaudada a la entidad solidaria que el centro estime.

Con esta actividad dentro de su programación cultural de verano, la Diputación de Huelva vuelve a apostar por el talento pictórico de los creadores onubenses, buscando ser punto de encuentro entre los más de 800 visitantes diarios y el arte, formándose ante sus ojos una asombrosa pieza que respira aires descubridores a la misma vez que quedan asombrados con la riqueza turística y cultural que alberga el Muelle de las Carabelas, el Foro Iberoamericano y el Monasterio de la Rábida.