Blanca Algaba: "Muestro Huelva en Instagram para que la gente vea lo bonita que es mi tierra"

Blanca Algaba Celotti tiene 32 años, es de Huelva y actualmente es una de las caras más populares de las redes sociales. Aunque es Licenciada en Dirección y Administración de Empresas y ejerce de ello en la capital, dedica gran parte de su tiempo a crear contenido para su cuenta de Instagram. Una red social en la que ya cuenta con más de 215.000 seguidores.

Se puede decir que la onubense es una de las influencers más relevantes de la provincia. Su secreto: el estilo, la sencillez y la frescura con la que Blanca muestra su forma de vida. La maternidad, la moda, las recetas y la decoración son sus puntos fuertes y las razones por las que el público y las marcas llaman a su puerta.

Aunque, dice, no siempre fue así. De hecho, la onubense no había planeado convertirse en alguien de referencia en redes sociales. Fue algo que ha ido surgiendo poco a poco con los años.

"Recuerdo que me abrí la cuenta en 2017 mientras estudiaba LADE en la Universidad y por aquel entonces comencé a compartir fotos de cosas cotidianas: con amigas, de compras o, incluso en la playa...pero nada intencionado como ahora que intento subir un contenido de valor. Al principio esto empezó como un hobby, pero con el tiempo comenzó a seguirme mucha gente y empecé a aumentar mi comunidad. Al principio conseguía muchos likes y me preguntaba por qué... hasta que empecé a darme cuenta del potencial que tenían mis publicaciones. Se puede decir que esto nació como un entretenimiento, aunque más tarde ya sí fui profesionalizándome, haciéndome fotos en espacios más bonitos y buscando la calidad de mis publicaciones", cuenta.

¿Cómo has llegado a tener 215.000 seguidores en redes sociales?

Yo creo que lo que triunfa en mi cuenta de Instagram es mi sencillez y que soy una chica muy cercana. Intento responder siempre a todo lo que me preguntan, comparto mucho de mi vida diaria y me muestro tal y como soy. Al final creo que eso es lo que gusta, la naturalidad, que no se vea una cara que no tienes. Yo publico lo que tengo y lo que soy y precisamente eso es con lo que la gente se identifica.

¿Cómo te defines en redes? ¿Qué te diferencia del resto?

Como una chica muy normal, humana, humilde. Intento no pisar a nadie y ayudar a los demás siempre que puedo. Suelo contar a la gente que me pregunta de dónde son mis looks, por ejemplo, para que sepan dónde pueden conseguirlo y no me importa que me "copien". Al revés, me siento halagada. Me gusta ser transparente y mostrar en mi perfil lo que soy en realidad, así como mis gustos. Cuando hago una publicidad procuro que la gente sepa que es una colaboración pagada pero que, aún así, es algo que va con mis ideales. Además, hablo sobre maternidad, ya que Blanca es mi día a día desde hace dos años; así como de moda o decoración, ya que me compré una casa recientemente y comparto mis experiencias. Lo mismo cuando viajo muestro donde me voy, los sitios donde como...

Y en cuanto a mi estilo, yo creo que tengo uno muy definido e intento ser fiel a él. Sé lo que me gusta y lo que no. Hay algunas modas que no he seguido porque no iban conmigo y lo mismo al revés, otras que sí.

¿Qué tipo de comunidad te sigue?

Sobre todo, mujeres de entre 27 y 45 años. Sí es cierto que cuando vas creciendo y vas madurando, tu comunidad va madurando contigo y se vuelve de tu perfil. Aunque me sigue gente más joven, sí es cierto que el contenido que yo publico no gusta tanto como a otras mujeres que sí se identifican con mi situación actual: de ser madre, con una nueva casa, trabajo...

¿Cuántas horas al día sueles pasar creando contenido para redes?

Hay veces que le dedico más tiempo del que me gustaría. Cuando haces una foto o un vídeo no solo es publicarlo y ya. Tienes que hablar con tu público, contestar, interactuar con el contenido de otras personas... en definitiva estar en la red, porque cuanto más estés, más te premia el algoritmo de Instagram y más repercusión tienes.

Cuando tengo que hacer una publicidad de algo importante, por ejemplo, le dedico más tiempo y paso más horas. Pero si es fin de semana y estoy en la playa desconectando, me lo tomo más de descanso y dedico menos tiempo. Eso sí, intento al menos dedicarle unas 2-3 horas de media al día. Aunque no todos los días subo fotos (intento hacer de 2 a 4 publicaciones a la semana), sí estoy pendiente diariamente para, al menos, estar en contacto con mis seguidores y generar contenido de valor.

¿Quién te ayuda?

Mi marido, mis padres y mis suegros. Tengo mucha ayuda, aunque algunos reels los grabo yo misma con mi trípode. Eso sí, si estoy con Blanca intento no pasar demasiado tiempo con el móvil y dedicárselo también a ella. Es duro compaginar mi faceta como madre, trabajadora e influencer (creadora digital). Por eso, a veces aglutino el trabajo todo en un mismo día o en varios días y lo programo para que se publique durante la semana. Esto me permite organizarme y estar más tranquila.

¿Has pensado en vivir solo de esto?

Muchísimas veces. El problema es que el mundo de la red social es muy fluctuante. Cuando yo empecé en Instagram no se veía tanta publicidad como ahora. Antes mis colaboraciones eran a cambio de productos: unos pendientes, un colgante, unos zapatos o un vestido. Hoy eso ya ha cambiado. También es cierto que se han instaurado nuevas leyes que regulan el tema de la publicidad digital. Yo colaboro con muchas marcas sin cobrar porque me interesa el producto, pero otras muchas son pagadas. Eso sí, las colaboraciones no son fijas y el tema de los pagos a veces se retrasa bastante. Todo esto hace que se haga complicado vivir solo de ello. Las modas van y vienen y eso también me da cierto miedo. Además, soy madre, por lo que tengo que mirar más por mi estabilidad laboral. Por eso compagino mi faceta en redes sociales con mi trabajo en Huelva, en el que ejerzo de lo que he estudiado, algo que, sinceramente, también me gusta y disfruto.

Soy consciente de que podría explotar mucho más mi potencial en redes, pero me compensa más decir que no a según qué cosas y pasar más tiempo con mi familia y haciendo mi otro trabajo. De momento, soy muy feliz así y me encantaría continuar como estoy.

¿Qué tipo de marcas han confiado en ti para hacer publicidad?

Hay muchas. A nivel general me gustó mucho una campaña que hice con Herbal Essence de varios meses y lo pasé genial grabando vídeos. También he trabajado con marcas de bebé como Almirón, Dodot... con otras conocidas como Cruzcampo, Rua Vieja, Bedland, Isdn, Kiko Milano... muchas de ellas han repetido conmigo y eso es señal de que les ha gustado mi trabajo.

¿Sueles mostrar Huelva en tus redes sociales?

Sí, bastante. La gente sabe que soy de aquí. Ahora, por ejemplo, que veraneo en Punta Umbría, lo publico muy a menudo, contando dónde voy a comer, por dónde me muevo...

Me gusta mucho mostrar Huelva porque creo que la gente de fuera no es consciente de lo bonita que es esta tierra. Me fui el otro día a Gandía y recuerdo lo rápido que se fue el sol. Para mí la luz que tiene la provincia onubense es única. Las playas tan espectaculares, la Sierra... a mí me encanta vivir en Huelva, me parece una ciudad super cómoda y con mucho encanto. Este es el sitio donde he crecido, donde conocí a mi pareja, donde me casé, donde tengo a mi gente... es mi hogar. Quiero que mi hija se críe y viva aquí y deberíamos mostrarla mucho más porque está poco explotada.

¿Hasta dónde te gustaría llegar en este mundo?

Si te digo la verdad, ahora mismo soy feliz con lo que tengo. Me encantaría recorrer el mundo, viajar mucho más, profesionalmente crecer más... pero ahora me conformo tal y como estoy. Después de vivir un embarazo en plena pandemia, que no podía ver a mi familia, que amigos míos no pudieron conocer a Blanca... ahora soy feliz con lo que tengo y no cambiaría mi vida en absoluto. Me gusta aspirar bajito, marcarme objetivos pequeñitos e ir cumpliéndolos poco a poco. Así soy feliz. No le pido más a la vida que seguir como hasta ahora.

¿Tienes próximos proyectos a la vista?

A nivel personal, sí. Después de comprarme la casa, mi sueño era hacerme un vestidor propio y próximamente lo podré enseñar en Instagram. Otro proyecto personal a medio plazo es volver a ser mamá. Me gustaría poder darle un hermanito a Blanca dentro de poco.