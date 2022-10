Beas homenajea a sus vecinos más ilustres en el Día de la localidad

El Día de Beas se ha institucionalizado desde hace un lustro y ya es un referente en la sociedad beasina. En él, además, de recordar la fecha en la que el pueblo eligió a su alcalde por primera vez en la historia, se homenajea a distintas personas o entidades que han puesto en valor lo que significa ser beasino o beasina. Y ese honor ha recaído este año en el artista José Luis Delgado, en el Beas Club de Fútbol y en el párroco de la aldea de Candón, Pedro Cid.

El acto, tremendamente emotivo, ha arrancado con la bienvenida a los niños y niñas nacidos en la localidad en este 2022. Desde el ayuntamiento, y en manos de su alcalde, Diego Lorenzo Becerril, se les ha hecho entrega de un peluche y de un olivo como alegoría de las raíces que van a echar en Beas.

Dentro del acto de distinciones y honores, a los tres galardonados se les ha realizado un pequeño video en el que vecinos y vecinas de los pueblos que componen Beas destacaban su faceta humana, amén de la profesional o, como en el caso del Beas CF, resaltaban el valor social de un club que es una seña de identidad.

Diego Lorenzo Becerril, alcalde de Beas, ha señalado la importancia que tiene este acto en la localidad. “Para mí es un acto entrañable. Era un objetivo que me marqué cuando llegué a la alcaldía, porque creo que hay que agradecer a tanto y tanta gente que hace por el bien común, que había que hacerlo. Además, hemos querido hacer un reconocimiento civil a los nuevos beasinos y beasinas que han nacido en 2022, que también considerábamos que era muy importante.”, ha señalado. En cuanto a los premiados, la satisfacción era enorme. El artista José Luis Delgado; escultor y pintor entre otras muchas cualidades, ha recogido visiblemente emocionado, la medalla del municipio. “Es el mayor y el mejor reconocimiento que uno puede recibir, porque me lo hace la gente que me ha visto crecer en todos los sentidos; tanto profesional como personalmente”, ha comentado.

Por su parte, José Luis Romero ha recibido como presidente del club, la medalla entregada al Beas Club de Fútbol y ha tenido palabras de agradecimiento para toda la familia que compone el club. “Esta medalla representa, no sólo a los que estamos ahora trabajando en pro del club, sino es también un homenaje a todos y cada uno de los que han puesto su granito de arena por el fútbol en Beas en los últimos 70 años”, ha comentado.

Por último, Pedro Cid, párroco de Candón, no ocultaba su gozo por este reconocimiento a una trayectoria profesional impoluta y llena de cariño. “Es un orgullo enorme. Gracias al Ayuntamiento de Beas por ver el sentir de un pueblo y reconocer, en estos tiempos, la labor de la fe y la labor de un párroco”, ha apuntado.

Diputación Provincial

La diputada Yolanda Rubio acudió como representación de la Diputación Provincial y destacó la cercanía y el cariño que durante la gala se desprendió hacia personas y entidades que componen la sociedad beasina. “Para la Diputación es un orgullo acompañar a un pueblo como Beas. Es un acto entrañable y más emotivo si cabe, sobretodo por la bienvenida a los nuevos niños y niñas que han nacido en el municipio, y por supuestos por la calidad de los homenajeados, que destacan en varias facetas de la vida como el arte, el deporte o la fe”, concluyó.