Aroche vuelve a ser protagonista en las Jornadas Europeas de Patrimonio

Aroche ha sido uno de los municipios participantes en las Jornadas Europeas de Patrimonio en este año 2022, cuyo objetivo es divulgar, a través de diferentes actividades, la riqueza patrimonial existente.

Patrimonio y sostenibilidad, el lema elegido este año, ha llevado a un grupo de personas llegadas desde Huelva a realizar una visita guiada gratuita por el Castillo de Aroche, el yacimiento romano de Arucci Turobriga y la Ermita de San Mamés y el Convento de la Cilla, en cuyo interior se encuentran tanto el Museo Arqueológico como el Museo del Rosario, único en el mundo.

"Un año más estamos muy satisfechos de que la Delegación Territorial de Cultura en Huelva vuelva a incluir Aroche en las Jornadas Europeas de Patrimonio. Aroche no puede faltar en esta cita porque somos un referente en cuanto a la gestión integral del patrimonio. Nuestros monumentos están protegidos, conservados, mantenido y lo más importante, socializados. Los entregamos a la sociedad a través de visitas, talleres, jornadas y eventos culturales y de recreación. Es estupendo que casi una treintena de personas se desplace de Huelva a Aroche para conocer nuestra Historia y disfrutar también de nuestra gastronomía y paisajes. Además, un día en el que hemos tenido dos visitas concertadas de varios grupos más, una de Sevilla y otra de Asturias y muchas personas por libre. No cabe duda de que Aroche se está haciendo un hueco en la oferta de Turismo patrimonial y arqueoturismo”, ha comentado Nieves Medina, arqueóloga municipal y técnico en gestión del patrimonio. Y es que no solo las Jornadas Europeas de Patrimonio han atraído la curiosidad de los visitantes, sino que varias visitas concertadas, así como turistas que además han pernoctado en el pueblo, han podido descubrir los tesoros que se hallan en cada uno de los rincones de la localidad serrana.

El núcleo urbano de Aroche, inscrito en el CGPHA como Conjunto Histórico desde el año 1980 y redelimitado y ampliado en el 2007, cuenta con una gran riqueza patrimonial cuyo valor se incrementa tras las diferentes labores de conservación que se han realizado en los últimos años.

VISITAS GUIADAS

El Ayuntamiento de Aroche, desde el Área de Turismo, ha remarcado que las visitas al Castillo, Iglesia, Museo Arqueológico y Museo del Rosario se realizan de forma guiada desde la Oficina de Turismo en horario de 10 a 14 horas los martes, miércoles y jueves y de 10 a 14 y de 16 a 18 horas los viernes, sábados, domingos y festivos durante el invierno. Además, la visita a Turobriga y la Ermita de San Mamés puede realizarse de 9 a 14.30 horas los martes, miércoles y jueves y de 11 a 17 horas los viernes, sábados, domingos y festivos. Fuera de estos horarios se realizan visitas guiadas concertadas para grupos a través de los teléfonos 859 993 038 y 618 657 480.