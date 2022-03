El bailaor onubense Antonio Molina 'El Choro' estrena su nuevo espectáculo flamenco

Antonio Molina 'El Choro' estará presente en el Festival de Jerez con el estreno absoluto de su nuevo espectáculo: 'Si Dios kiere' el próximo 3 de marzo, a las 20:30 en el Teatro Villamarta de Jerez.

"En un momento en el que la tristeza inunda los rincones de nuestras almas, queremos #SiDiosKiere, contribuir con unas gotas de luz, un sorbo de frescor en el agotador camino", recogen desde el Festival.

La propuesta es una reflexión del protagonista sobre la aportación del flamenco en su vida, vista desde la alegría y la nostalgia placentera, desde el recuerdo de reuniones familiares o canciones de cuna, vista desde el amor. Este espectáculo va a servir para aventurar al espectador en la trastienda del alma del artista y universalizar la alegría a través de las piezas de un puzzle que se forma a lo largo de la actuación.

El Festival de Jerez cumple 25 años como una de las citas referentes del flamenco a nivel nacional e internacional. Un encuentro que congrega a las mejores figuras de este arte y que este 2022 contará con la presencia de uno de los grandes de Huelva.

La del onubense es una propuesta valiente que cabalga entre la tradición y lo contemporáneo y que recae sobre los hombros del intérprete de manera rotunda. Es la creación de un espectáculo de formas, que han de caminar de la mano para trascender el tiempo al que pertenecen o han pertenecido y navegar en el torrente de la historia.

Se trata de dar un paso hacia delante y exponer una manera de entender la vida, de construir el futuro sin olvidar la herencia, sin claroscuros y limpio como el estado de ánimo que queremos trasladar al espectador a través de la improvisación, lo racial, la energía y la bondad que caracteriza a Antonio Molina El Choro.

En palabras de Antonio Molina 'El Choro': "En 'Si Dios kiere' el público va a ver un espectáculo alegre. No voy a contar penas ni tragedias, sino todo lo contrario. Quiero transmitir la felicidad y la satisfacción que el flamenco me ha dado. Yo vivo del flamenco desde los 15 años y todo lo bueno que tengo en mi vida es gracias a mi pasión. Este es mi particular homenaje. Una forma de agradecimiento a lo que mi profesión me ha regalado durante todos estos años. Para ello, en la escenografía me acompañarán Eduardo Trassierra y Juan Campallo a la guitarra, Jesús Corbacho y Jonathan Reyes al cante, Paco Vega a la percusión y el onubense Francisco Roca a la armónica", explica.