El Choro: "Huelva es muy flamenca y tengo mucho que agradecerle a mi tierra"

El Festival de Jerez cumple 25 años como una de las citas referentes del flamenco a nivel nacional e internacional. Un encuentro que congrega a las mejores figuras de este arte y que este 2022 contará con la presencia de uno de los grandes de Huelva.

Antonio Molina 'El Choro' estará presente en el Festival de Jerez con el estreno absoluto de su nuevo espectáculo: 'Si Dios kiere' el próximo 3 de marzo, a las 20:30 en el Teatro Villamarta de Jerez.

"En un momento en el que la tristeza inunda los rincones de nuestras almas, queremos #SiDiosKiere, contribuir con unas gotas de luz, un sorbo de frescor en el agotador camino", recogen desde el Festival.

La propuesta es una reflexión del protagonista sobre la aportación del flamenco en su vida, vista desde la alegría y la nostalgia placentera, desde el recuerdo de reuniones familiares o canciones de cuna, vista desde el amor. Este espectáculo va a servir para aventurar al espectador en la trastienda del alma del artista y universalizar la alegría a través de las piezas de un puzzle que se forma a lo largo de la actuación.

Se trata de una propuesta valiente que cabalga entre la tradición y lo contemporáneo y que recae sobre los hombros del intérprete de manera rotunda. Es la creación de un espectáculo de formas, que han de caminar de la mano para trascender el tiempo al que pertenecen o han pertenecido y navegar en el torrente de la historia. Se trata de dar un paso hacia delante y exponer una manera de entender la vida, de construir el futuro sin olvidar la herencia, sin claroscuros y limpio como el estado de ánimo que queremos trasladar al espectador a través de la improvisación, lo racial, la energía y la bondad que caracteriza a Antonio Molina El Choro.

-¿Qué supone para ti hacer el estreno absoluto de tu nuevo espectáculo en el marco del Festival de Jerez?

-Después de la época que hemos atravesado con el Covid, esto ha sido un gran reto, teniendo en cuenta además, que es mi primer espectáculo de producción propia. El proceso ha sido duro, ya que los ensayos en tiempo de pandemia son más complicados, pero todo el esfuerzo merece la pena para ver el resultado en el Festival de Jerez. Actuar en este Festival, en un lugar como el Teatro Villamarta es una satisfacción. Además es un festival que a mí me ha aportado mucho a mi carrera. Gané el Premio Revelación en el 2016 y eso le dio un empujón a mi carrera para llegar hasta donde estoy a día de hoy. Es un festival que siempre me ha apoyado y me ha abierto las puertas. Es uno de los mejores de España. Apuesta por la juventud, el flamenco tradicional, vanguardista y contemporánea. Abarca un abanico muy grande dentro del flamenco, lo que lo lleva a ser un referente a nivel nacional.

-¿Cómo se ha vivido la profesión en estos últimos tiempos de pandemia? ¿Qué ha supuesto el Covid para el mundo del flamenco?

-El hecho de quedarme encerrado en casa y romper con mi agenda de actuaciones fue un golpe muy duro. El 28 de marzo del 2020, cuando se decretó el Estado de Alarma, tenía previsto irme a Estados Unidos con Miguel Poveda. Naturalmente eso se suspendió. De repente te ves en casa y ves cómo se están cayendo todas las giras que tienes y todos los trabajos. Fue frustrante, la verdad. Gracias a Dios no lo pasé del todo mal, ya que, por suerte, venía de una época buena y de actuar en Japón. Pero sí fue una época difícil para mí y para el conjunto de la profesión, en general. Ya todo vuelve a retomarse poco o poco.

-¿Qué encontrará el espectador en #SiDiosKiere?

-Va a ver un espectáculo alegre. No voy a contar penas ni tragedias, sino todo lo contrario. Quiero transmitir la felicidad y la satisfacción que el flamenco me ha dado. Yo vivo del flamenco desde los 15 años y todo lo bueno que tengo en mi vida es gracias a mi pasión. Este es mi particular homenaje. Una forma de agradecimiento a lo que mi profesión me ha regalado durante todos estos años. Para ello, en la escenografía me acompañarán Eduardo Trassierra y Juan Campallo a la guitarra, Jesús Corbacho y Jonathan Reyes al cante, Paco Vega a la percusión y el onubense Francisco Roca a la armónica.

-¿Cuánto tiempo te ha llevado este último proyecto?

-Empezamos en octubre del pasado año y ya estamos ultimando los detalles. Aunque todavía estamos en proceso, los últimos ensayos me han dejado un muy buen sabor de boca.

-¿Te veremos actuar pronto en Huelva?

-"Si Dios quiere" estaré en Huelva el próximo 24 de junio con este espectáculo, aunque todavía falta concretar los detalles y el lugar.

-Huelva es tu casa. Aquí están tus raíces...¿Qué significa para ti el lugar que te vio nacer?

-Aunque resido en Sevilla desde los 15 años, Huelva es mi casa y el lugar en el que siempre me han brindado un gran apoyo. Tengo mucho que agradecerle a mi tierra. Y siempre que me lo permite la agenda me escapo. Vengo al menos una vez al mes.

-¿Necesita esta tierra un empujoncito todavía en el mundo del flamenco?

-Huelva es muy flamenca, pero somos nosotros mismos, los onubenses, los que no nos valoramos. Huelva tiene mucho que dar. Tenemos maravillas y no presumimos ni defendemos nuestra riqueza. Nuestra playa, nuestra Sierra, nuestra diversidad... particularmente no es mi caso. Yo con mi tierra muero. A pesar de que me gusta mucho Sevilla, para mi no hay nada como como mi provincia y así lo digo y lo muestro allá por donde voy.

-¿Qué lugar de Huelva es tu destino?

-Aunque no sea la típica respuesta, para mí lo mejor es mi barrio, El Torrejón. Yo soy muy de barrio, me encanta. Y luego, si tuviera que elegir otro destino, me quedaría con las playas. La de El Portil, por ejemplo, es una de mis favoritas. Cuando me siento estresado, un paseo por la playa para mí es oxígeno.