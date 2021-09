La regatista Marta Garrido tras ganar la Copa del Rey "hemos disfrutado cada día"

La onubense Marta Garrido, campeona del mundo en 2015, se ha proclamado campeona de la Copa del Rey de Vela. La deportista, que ha competido en la clase exclusiva femenina de J80, ha conseguido mandar en la prueba. A pesar del buen hacer del equipo de la regatista onubense, no ha sido un triunfo cómodo, "la competición fue súper larga porque fue una semana entera y nos ha pasado de todo. Se nos rompió el palo, otra embarcación colisionó muy fuerte entonces nos destrozó el barco. El mástil se rompió y menos mal que eso fue la última regata del día pero teníamos que buscar todo lo que se nos había roto y arreglarlo o directamente buscar otro barco".

Este contratiempo hizo al equipo y a Marta reinventarse y "al final encontramos un barco que no era nuestro, con medidas y sistemas totalmente desconocidos. Cada uno tiene su barco adaptado a sus necesidades y de la forma que le gusta, con unas medidas súper exactas". Estuvieron un día entero adaptando el barco y ese día no pudieron salir a navegar "fue una paliza psicológica y física, ya que no vamos con nada de lo que hemos entrenado. Llevamos trabajando en el barco desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche".

El apoyo y el cariño de la gente que fue a ayudarla hizo que cogiera fuerza para seguir luchando por la copa y "al día siguiente pudimos salir a navegar, fuimos bastante fuertes, conseguimos reponernos y salió todo súper bien". Marta recuerda este contratiempo como algo "muy bonito porque muchísima gente nos vino a ayudar y por eso dijimos venga, nos tenemos que levantar y seguir".

En general, la competición para ella ha sido muy bonita y "hemos disfrutado cada día. El campo de regata es precioso, el viento ha sido muy bueno. Nuestras competidoras navegan súper bien, por lo que ha estado muy reñido, hemos aprendido y disfrutado un montón".

"Para mí ha sido súper satisfactorio, porque en el momento en el que gané vi todo lo que había trabajado esa semana y me sentí muy bien. Hemos sido capaces de hacer todo esto. Una copa del rey es importante, hay muchísimos barcos y gente muy buena" comentaba Marta tras proclamarse vencedora.

En cuanto a su futuro, no tiene nada claro, pero sabe que seguirá navegando "Sigo trabajando y no sé si seguiré en este barco, en otro, o qué es lo que haré el día de mañana. Lo que sí tengo claro es que voy a seguir navegando, es lo que me gusta, lo que se me da bien y lo que disfruto".