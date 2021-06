Los onubenses Macías y Conde se imponen en Extremadura

Arrancaba por fin el Nacional en tierras pacenses, con la quinta edición de la carrera, que era preinspección cara a la Copa del Mundo europea 2022. Casi un centenar de equipos se presentaron a verificar, cifra desconocida en la especialidad desde los años ochenta, con presencia de un importante grupo de participantes portugueses (cerca de una veintena, que cruzaron la frontera y dieron protagonismo en todas las categorías convocadas).

La carrera tras una prologo de siete kilómetros tenía para un tramo de casi 160 kilómetros que se hizo en dos veces, una de ellas partido en dos especiales, acabando con uno de más de cien kilómetros, lo que suponía superar los cuatrocientos kilómetros contra el crono holgadamente.

La victoria, más que merecida fue para los onubenses Félix Macías y José Luis Conde a bordo de una Toyota Hilux, quienes no lo tuvieron fácil para hacerse con el triunfo, con un toque en un lateral y diversos problemas mecánicos. Segundos en meta y retrasados por un postrero pinchazo André Amaral-Nelson Ramos, primer equipo portugués clasificado a bordo de una Ford Ranger. El podio lo completaba el Can Am de Santiago Navarro- Sergui Brugue, tras una carrera impecable que les hacía de paso ser el mejor buggie ligero en meta.