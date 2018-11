Derrota del Krypteia Capital en San Fernando

Tercera derrota consecutiva para el Krypteia Capital Huelva (CB Enrique Benítez) que llegaba a San Fernando con la firme intención de darle la vuelta a la racha de dos derrotas consecutivas que arrastraba. Este nuevo varapalo aleja a los onubenses de los puestos de cabeza y los deja sextos en la clasificación, el objetivo marcado esta temporada. En los primeros minutos del encuentro, el Krypteia dominó la cancha rival, colocándose arriba con un parcial de (0-7). Poco duró la alegría pues a 4 minutos del final del primer cuarto el DKV San Fernando puso la igualada en el luminoso (11-11). Trabajó duro en defensa el Krypteia para finalizar los primeros 10 minutos por delante de su rival (15-17).El inicio del segundo cuarto no fue bueno para los visitantes. El DKV San Fernando logró remontar con relativa facilidad la ventaja obtenida por el Krypteia (27-20) obligando a Ledesma a mover el banquillo en busca de una defensa más sólida que le permitiese proyectar mejor el ataque. No pudo, sin embargo, hacer mucho el cuadro visitante para acortar distancias y el DKV San Fernando se fue 7 puntos por delante al descanso (37-30). El tercer cuarto fue más de lo mismo, ambos equipos no estuvieron muy acertados en ataque con un tanteo bajo al final de este periodo (49-44). El Krypteia Huelva Capital no le perdió compás al partido al verse a 9 puntos por debajo a 5 minutos del pitido final. Los de Ledesma supieron apretar y lograron ponerse a sólo dos puntos a falta de 2 minutos para la conclusión del choque (61-59). Finalmente, todo quedó en un espejismo. Nueva derrota del Krypteia Capital Huelva (72-64) que firma así su tercera derrota en sus últimos tres partidos, y sigue sin conocer la victoria fuera de casa. La próxima semana el conjunto onubense volverá a jugar fuera de casa, esta vez ante el Torta del Casar Extremadura, el día 18 de noviembre a las 12:00.

FICHA TÉCNICA:

DKV San Fernando 72 (15+22+12+23): Ponce (3), Gallardo (10), Ristori (11) , Heras (3) y Cañas (8) -quinteto inicial-. Jiménez (8), Ortega (1), Alcaraz (8), Ruiz (15), Cabeza (5) y García (-).

Krypteia Capital Huelva 64 (17+13+14+20): Pablo Martínez (7), Toledo (7), Gladden (20), McLean (13), Domínguez (2) -quinteto inicial- Pizarro (-), Pablo Hitos (-), López (7), Ful Casanova (8), McCallan (-) y Jesús Hernández (-).

Árbitros: Jurado Robles y Bejarano Ávila. Sin eliminados.