El filial recupera terreno ante el San Roque (2-1)

El Atlético Onubense regresó a la senda del triunfo a costa de un SanRoque que vendió cara su derrota, pero que se hunde en la clasificación. El encuentro no fue demasiado vistoso y apenas tuvo ocasiones de gol. En el primer acto fue el filial del Recreativo el que llevó la iniciativa ante un rival que se replegó en su campo a la espera de cazar a los canteranos en algún error para marcar. Aún así, fueron los hombres de Iván Rosado los que tuvieron la ocasión más clara del primer acto en una acción de Fernando, que se marchó en solitario junto a Arias, pero que optó por el disparo, cruzando demasiado el esférico. Llegando al final del primer acto marcaron los locales. Un error en la salida de balón del San Roque lo aprovechó el Atlético Onubense para lanzar una contra que Fernando convirtió en el primer tanto del encuentro.

En la segunda parte el San Roque tuvo que dar un paso adelante para poder voltear el marcador, lo que permitió al filial disponer de más espacios para poder contragolpear. En una buena jugada combinativa de los hombres de Rosado, Pedro ganó campo contrario, encontró a Ponce, que filtró un pase en profundidad a Fernando, que le regaló el gol a Arias para aumentar la ventaja.

Fernando y Arias fueron los autores de los dos tantos del combinado albiazul

Lejos de lo que podía esperarse, el San Roque no bajó los brazos y se lanzó al ataque en búsqueda de un tanto que le volviese a meter en el choque. En un córner a favor de los locales llegaría una contra para los gaditanos que finalizó con un buen lanzamiento de Aarón ante el que nada pudo hacer Adri, que ayer arrebató la titularidad a Vichi. A pesar de lo corto del marcador, el Atlético Onubense no pasó demasiados apuros y solo en la recta final del choque estuvo un poco más encerrado en campo propio, aunque los visitantes no gozaron de ninguna ocasión clara para que el empate regresara al marcador. El triunfo devuelve al filial a la pelea por el ascenso.

FICHA TÉCNICA

Atlético Onubense: Adri; Pedro (Ramón, 69’), Moi, Ikwu, Terán, Diego Domínguez, Fernando (Carlos Martínez, 89’), Asuero, Arias (Adame, 71’), Ponce y Nené (Iván Arenas, 85’).

San Roque: Borja; Tirado, Aarón, Gallego, Chupi, Ocaña (Adrián, 56’), Juanjo, Iván Ruiz, Jesús Fosela (Pipa, 80’), Lucas y Borja (Juancho, 71’).

Goles: 1-0 (44’) Fernando. 2-0 (56’) Arias. 2-1 (59’) Aarón.

Árbitro: Bravo Toledano. Amonestó a los locales Ikwu, Fernando y Moi y a los visitantes Lucas, Copi (en el banquillo), Iván Ruiz y Tirado.

Incidencias: Unas 200 personas en la CiudadDeportiva Decano del Fútbol Español.