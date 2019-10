El Sporting Club de Huelva, en busca de otra sorpresa

Tras el primer parón de la temporada debido a los compromisos internacionales, el Sporting Huelva, Ciudad que Marca afronta este domingo a las 11:30 su próximo compromiso en la Primera Iberdrola, en la quinta jornada de liga, en el que recibirá al líder de la competición, el FC Barcelona.

El encuentro se disputará en el campo nº 1 de la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español y no en el Nuevo Colombino, debido a la coincidencia como local en el mismo fin de semana con el Real Club Recreativo de Huelva. Para paliar las molestias al tratarse de un recinto situado fuera del núcleo urbano, el club ha puesto a disposición de sus abonados un autobús para desplazarse de forma gratuita a la ciudad deportiva.

En lo meramente futbolístico, Antonio Toledo sigue teniendo la baja por lesión de Natalia Nogareda y recupera a Korina para medirse al líder de la categoría. Por otra parte, tampoco podrá contar con Patri Ojeda, con una lesión de rodilla de la que aún no se conoce su alcance. Además, Chelsea tiene ya el alta médica después de perderse los varios entrenamientos debido a un golpe que sufrió en la sesión del jueves de la pasada semana, y será de la partida.

Antonio Toledo apunta que “el parón ya estaba previsto, el trabajo que hemos hecho estaba encarado a ser una semana de físico, sobre todo la semana pasada, para recuperar gente, para apretar el tema físico y el Barcelona, pues es un partido complicado, es normal, es el subcampeón de Europa pero estamos trabajando bien, el equipo está mentalizado para afrontar ese choque y esperamos que tengamos un buen día y podamos plantar cara al que quizás sea este año campeón de liga”.

La temporada pasada el Sporting ya consiguió doblegar al cuadro azulgrana. Lo hizo en su visita al Miniestadi en la segunda vuelta: “ha sido el único equipo que ha ganado en Barcelona en liga en los últimos años, la verdad es que dimos una gran sorpresa porque el equipo no estaba bien por aquel entonces y fuimos capaces de hacer tres goles en el Miniestadi y traernos tres puntos que a la larga nos dieron parte de la permanencia”.

La idea del equipo es proseguir con la buena imagen dada en los encuentros como local. De hecho, en el último consiguió la única victoria en su haber en lo que llevamos de campaña al superar al Sevilla (1-0): “en el partido del Sevilla fue una alegría conseguir la victoria, los tres primeros puntos. Sin embargo, después el duelo con el Rayo fue un partido del que no salimos satisfechos; fue un resultado que lo más lógico hubiera sido el empate tal como se desarrolló, con muy pocas ocasiones de gol, y se decidió a balón parado pero, como hace ya quince días de eso, el equipo ha vuelto a trabajar bien, con confianza, como lo estamos haciendo. En cuanto a trabajo del equipo estoy muy satisfecho y tengo buenas vibraciones con respecto al partido del Barcelona, pero sabemos de las dificultades”.

Con todo ello, y tras la llegada a Huelva del último fichaje sportinguista, la centrocampista Oluwatobiloba Olanrewaju, Antonio Toledo tiene a su disposición 18 jugadoras. Así, la convocatoria saldrá de la lista formada por Chelsea, Korina, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Oluwatobiloba Olanrewaju, Irene Rodríguez, Fatou Kanteh, Mascaró, Sara Navarro, Princella Adubea, Selena Babb, Marta Peiró, Castelló, Sandra Bernal, Yoko Tanaka, Marina Steindl, Peace Efih y Marie-Yasmine Alidou.

Por último, Antonio Toledo destacó el esfuerzo “por parte de la junta directiva del club” de fletar un autobús para que los aficionados sin medio de transporte puedan acudir al partido: “vamos a tener este detalle con los aficionados que no se puedan trasladar porque no tengan vehículo propio a la ciudad deportiva del Decano y espero que llenen las gradas, aunque no es muy difícil llenarla por las limitaciones de espectadores que tiene; espero que sea un día bonito para los aficionados y para nosotros”.