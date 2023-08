El ‘Seabery Dralion’ mete la directa al 52º catavino de oro de la decana

El Swan 42 ‘Seabery Dralion’ de Basilio Marquínez se mantiene al frente de la clasificación que le daba este viernes el triunfo en la 29ª Regata Juan de la Cosa en la bahía gaditana, y llega líder a la jornada final de la 52ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María. El barco del CN Sevilla ganaba hoy su segunda prueba consecutiva, esta vez sobre un recorrido costero de 15 millas, lo que le permite seguir al frente de la clasificación de cara a la jornada final, a la que llega más tranquilo tras la penalización del Grand Soleil 37 del RCN de Cádiz ‘Brujo’ de Federico Linares, que pasa de segundo a décimo con la única esperanza de que mañana una prueba más permita un descarte.

Con su caída también se benefician el Salona 37 ‘Concesur 50 años’ del RCMT Punta Umbría con Manuel Sanz de Frutos como patrón, ahora segundo con cuatro puntos más que los de Marquínez, y el Dufour 34 ‘Befesa Ybarra’ de Arturo Montes con base en el mismo club, que se sube al podio y defenderá mañana el tercer puesto con siete puntos más. Si no arriesga, los cinco puntos que le renta al ‘Sun Fast 37 ‘Kapote Tercero’ de Álvaro González Camacho con base en el CN Puerto Sherry, deberían ser suficientes para mantenerse en el podio.

Recompuesta la clasificación tras la caída de los Brujos, la prueba de hoy la ganaba el ‘Seabery Dralion’ por 52” sobre el ‘Concesur 50 años’ y por 3’6” sobre el 44 pies ‘Camaguey’ de Luciano Pérez de Acevedo con base en el CN Puerto Sherry. Cuarto era Montes con el ‘Befesa Ybarra’, seguido del Corel 45 de la Armada ‘Sirius VII’ con Jorge Flethes al mando en su mejor día, barco que aprovechaba un fallo a bordo del ‘Seabery Dralion’ en el último tramo para adelantarles y llegar primero a la meta.

En la general por clases, ‘Seabery Dralion’ sigue imbatido entre la flota ORC 0/2 y renta ya seis puntos al ‘Camaguey’, hoy segundo por delante del ‘Sirius VII’. En la general, el BH 41 del RCN de Cádiz ‘Taboga Cuatro’ de Aurelio Guzmán que tiene en la caña a Pablo Guitian sufría hoy una descalificación y se aleja del segundo en nueve puntos. En ORC 3, el Grand Soleil 37 ‘Brujo’ de Federico Linares del mismo club pierde el primer puesto que pasa a ocupar el Salona 37 del RCMT Punta Umbría ‘Concesur 50 años’ con Manuel Sanz de Frutos como patrón, segundo en la prueba de hoy, seguido del Dufour 34 del RCMT Punta Umbría ‘Befesa Ybarra’ de Arturo Montes que pasa a defender el segundo puesto. A los Brujos aún se les pone un barco más por delante, el Sun Fast 37 del CN Puerto Sherry ‘Kapote Tercero’ de Álvaro González Camacho, cuarto.

En ORC 4, el First 31.7 ‘Trebolissimo Dos Asisa’ de Curro Azcárate con bandera del RCM de Huelva no falla y suma una nueva victoria que le permite ya cinco puntos de tranquilidad con el Toro 25 de Chipiona ‘Idaima’ de Antonio Limón, equipo que conserva la plaza a pesar de ser superado en la prueba de hoy por el First 31.7 de Sancti Petri ‘Hopper’ del armador Michael Metz, tercero con dos puntos más. En ORC 5 sigue líder el Shamrock del CN Río Piedras ‘Majareta’ de Alberto Palomino, aunque su imbatibilidad la rompía hoy el J/80 del CN Puerto Sherry ‘Aquaholic’ de Álvaro Arias, que gana la cuarta prueba y le recorta la distancia a tres puntos.

Jornada espléndida la que se vivía hoy en aguas de la bahía de Cádiz, con vientos de poniente de entre 10 y 14 nudos de intensidad que alcanzaban los 18 en la parte más alejada de la costa. Mañana domingo, la flota afronta la cuarta y última jornada con la intención de completar un último recorrido costero.

La 52 Semana Náutica de El Puerto de Santa María es una regata organizada por el RCN de El Puerto de Santa María, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Federación Andaluza de Vela, la RFEV, la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Vistahermosa Club de Golf, Ibercaja – Banca Privada, Fundación Caja Rural del Sur y un grupo de empresas que completan Catunambú, Cruzcampo, Coca-Cola, Señorío de Montanera, Cádiz sea Experience, Rohde Nielsen, Seguros GES, Rives, Williams&Humbert, Viento Creativo, Grupo Merino, Inés Rosales, Gutiérrez Colosía, Frigo, la Venencia, y los diarios La Voz de Cádiz y Diario de Cádiz