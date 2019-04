Sara Serrat: "Quiero aprovechar la experiencia al máximo"

La portera del Sporting Puerto de Huelva Sara Serrat ha sido convocada por el seleccionador Jorge Vilda para los encuentros amistosos ante Brasil e Inglaterra, que se disputarán respectivamente mañana en Don Benito y el próximo martes en Swindon.

Se trata de una alegría para el club y para Serrat que declara que: “estoy muy contenta de la llamada de la selección, no me lo esperaba”, comentaba La sportinguista se mostró “con muchas ganas de afrontar esta semana de entrenamientos, de partidos contra Brasil y contra Inglaterra, de aprovechar la experiencia al máximo y, sobre todo, de saber también que el seleccionador sigue contando conmigo” para estar entre “las mejores jugadoras españolas”.

A pesar de que el Sporting está completando una temporada irregular en lo deportivo, esta convocatoria es un reconocimiento al buen trabajo que se está realizando: “desde la selección siempre están pendientes al trabajo que se realiza con el equipo, a las actuaciones de cada domingo, a cada partido. Es cierto que esta concentración es debida a la lesión de mi compañera Lola Gallardo pero igualmente estoy muy contenta de que me tengan presente, de que me llamen a mí, y a aprovechar esta experiencia y esta oportunidad que me han dado”.

La onubense no será la única sportinguista en el estadio Vicente Sanz mañanas, ya que Raquel Fernandes jugará ese encuentro con Brasil. Además, Meryem Hajri disputa esta semana la primera ronda de la eliminatoria del preolímpico ante Malí, mientras que Paloma López jugará ante Escocia con Chile el viernes en San Pedro del Pinatar y el martes en la ciudad holandesa de Alkmaar ante Países Bajos.

Por último, en lo que a selecciones se refiere, hay que destacar la participación este fin de semana de dos jugadoras del Sporting Puerto de Huelva Marta Hernández e Irati Real que viajarán con la selección andaluza sub 17 al XIV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas.