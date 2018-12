Sandra Bernal y Anita no estarán en el partido con el Atlético de Madrid (mañana 14:00)

El Sporting Puerto de Huelva no podrá contar mañana a las 14:00 ante el Atlético de Madrid ni con Sandra Bernal, que vio la quinta amarilla el pasado domingo ante la UD Granadilla, ni con Anita. La capitana sufre una rotura fibrilar de segundo grado en el isquiotibial de su pierna derecha y se perderá la última cita de 2018, que podrá seguirse en toda España en directo a través de Gol TV.

Pese a estas dos importantes bajas, el equipo onubense afrontará con la moral a tope este último encuentro de la primera vuelta de la Liga Iberdrola, tras mostrar todo el potencial que no estaba teniendo su recompensa en forma de puntos en las primeras jornadas de la competición. Así lo ve la centrocampista Flor Bonsegundo, que destaca el hecho de haber sumado 10 puntos de los últimos 12 posibles: "la verdad es que era lo que realmente buscábamos, poder tener esta seguidilla de sumar tres puntos, y el último el empate, pero, bueno, nos sirvió muchísimo poder terminar el año así, que es lo que realmente buscábamos desde los inicios". A pesar de ello, la argentina considera "una lástima" no haber podido enlazar la cuarta victoria consecutiva el fin de semana pasado, pues "no entramos como debíamos, después lo supimos empatar y estuvimos a punto de poder ganarlo, pero ahí están las cosas que tenemos que corregir, poder entrar enchufadas desde el inicio para poder llevarnos puntos que son claves para nosotras y poder seguir sumando para alcanzar a los de arriba".

Flor Bonsegundo recuerda la línea ascendente del equipo en las últimas jornadas, que lo han situado 3 puntos por encima de los puestos de descenso: "poder terminar el año así es un alivio muy importante para nosotras y empezar el año que viene con este parate mejor, y en lo anímico también, así que muy importante". No obstante, antes habrá que visitar este fin de semana al Club Atlético de Madrid: "el partido que se nos viene el sábado sabemos que es muy complicado, son las últimas campeonas, sabemos a lo que nos enfrentamos pero, bueno, el fútbol es así, da sorpresas siempre, así que vamos a salir con todo".

Sumar en el Cerro del Espino sería un gran broche de oro al mes de diciembre: "para nosotras puntuar es muy importante, así que no nos damos por vencidas nunca. El Sporting tiene con qué, así que vamos a ir con todo", reiteró. Para finalizar, la once del Sporting Puerto de Huelva lanzaba un mensaje cargado de buenas intenciones para la 2019 y, por ende, la segunda vuelta de la Liga Iberdrola: "Lo que se desea ahora, lo que se me viene a la cabeza, es la permanencia, poder permanecer. Este club lo merece, lleva tantos años en esta liga que apuesta muchísimo por el crecimiento del fútbol femenino, así que eso es lo que se me viene a la cabeza". También destacó "los partidos claves en casa que van a ser muy importantes. Quizás el inicio de la temporada no nos favoreció pero ahora en esta segunda vuelta yo creo que los partidos en casa van a ser claves para poder llevarnos los tres puntos".