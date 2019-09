El San Roque de Lepe recibe al Coria con la necesidad de puntuar

Necesita puntuar. Tras dos derrotas consecutivas que lo sitúan en posiciones cercanas a la zona de descenso, el San Roque de Lepe tendrá que buscar el domingo los tres puntos en juego en el partido que le mide en el Ciudad de Lepe a partir de las 18:00 con el Coria CF si no quiere verse ya desde los primeros compases de la temporada en una situación clasificatoria comprometida.

Las pocas jornadas disputadas –la de este fin de semana es la sexta- hace que todavía la preocupación no haya llegado al entorno del club aurinegro, pero las carencias demostradas en ataque obligan a los hombres dirigidos por Juan Carlos Camacho a ofrecer algo más en su juego ofensivo si quieren volver a sumar de tres en tres. Como ya se pudo comprobar ante el Ceuta, en la única victoria conseguida por el San Roque hasta el momento, la fortaleza defensiva y mantener la puerta propia a cero aseguran al menos un punto, pero esta es una circunstancia que en lo que va de Liga sólo se ha conseguido en ese partido, lo que significa que, además de evitar esos errores y despistes puntuales en defensa, lo que el equipo lepero necesita es que sus jugadores de ataque comiencen a crear situaciones de peligro en la portería contraria.

El técnico aurinegro se puede ver beneficiado en este aspecto de que futbolistas llamados a ser importantes en la temporada, como Miguelito, Camacho o Toscanini, están mejorando su nivel físico, además de que Joel y Jobarteh ya están a su disposición, aunque para el partido de mañana se va a encontrar con una serie de bajas que le impedirán formar de inicio con su teórico mejor once. No estarán disponibles Miguel Reina con una sanción de 4 partidos de suspensión “por insultar al árbitro y asistentes” tras el partido del pasado fin de semana en Lucena, ni los lesionados Manu Torres y Douglas, además de las dudas que presentan jugadores como Fernandito y Mauri, que hasta última hora no sabrán si pueden entrar en la convocatoria.

Evidentemente, también hay que tener en cuenta del rival que está enfrente. En este caso será un Coria que ha comenzado la temporada con un buen nivel de juego y resultados. En las cinco jornadas disputadas ha cosechado 10 puntos, producto de tres victorias –una de ellas, eso sí, en el partido no disputado ante el Écija-, un empate y una derrota, la sufrida la semana pasada en su propio terreno ante el Salern de Puente Genil.

Con Juan Antonio Márquez Cachola como entrenador, la base de la plantilla coriana la forman futbolistas veteranos y contrastados en Tercera División o incluso en 2ª B, entre los que están viejos conocidos de la afición lepera como Rojas, que formó con Albentosa una de las mejores parejas de centrales del San Roque en 2ª B, Chapi, jugador importante en el título aurinegro de la Copa Federación, Tore, Juan Gómez o Gonzalo. Además ha reforzado su ataque con Pablo, delantero procedente del Castilleja con el que anotó el año pasado 24 goles y que ya ha demostrado en la presente campaña su facilidad realizadora con los 4 goles marcados hasta el momento.

A nadie se le escapa que Juan Carlos Camacho junto con su cuerpo técnico, todos ellos grandes conocedores de la categoría, tendrán bien estudiado a su rival, aunque lo más importante es que el propio San Roque sea capaz de sacar todo el fútbol que llevan dentro y que hasta ahora solo han mostrado con cuentagotas.La alineación probable del San Roque puede estar formada por Robador; Leo Maloku, Lucas Correa, Becken, Azael; Javi Mérida, David López, Joel; Carrascosa, Mauri y Miguelito.