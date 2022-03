San Roque de Lepe - Cacereño (2-0): Al asalto del 'playoff'

El San Roque de Lepe se apunta a soñar. El triunfo conseguido sobre el Cacereño, segundo clasificado del grupo 4 de Segunda RFEF que se presentaba en el Ciudad de Lepe después de cinco victorias consecutivas, le permite al conjunto lepero llegar al tramo final de la liga regular a solo 4 puntos de la última plaza de playoff de ascenso. La escuadra lepera continuó en este partido la dinámica de equipo sólido que había mostrado en sus dos últimas salidas a Montijo y a Córdoba, demostrando que cuando están concentrados no es inferior a ningún rival del grupo. Con todo, lo mejor de los 3 puntos es que ahora el playout de permanencia se queda a 8 puntos y el descenso directo a 10.

Las bajas en el San Roque de sus jugadores habituales en las bandas, Víctor Morillo y Tiago Cunha, obligaron a su entrenador a salir con un centro de campo formado por jugadores habituados a jugar en posiciones más centradas, lo que hizo que el equipo lepero apostase por el juego directo buscando a sus delanteros.

La iniciativa en el juego comenzó en poder del Cacereño, aunque sin llegar a profundizar en la defensa local. Solo un par de disparos lejanos de Jorge Barba y Gayoso que salieron muy desviados y una falta directa en el borde del área ejecutada por Colau en el 23 acabando el balón con el mismo destino fueron los intentos visitantes de buscar la portería de David Robador en la primera media hora de juego.

A partir de ahí el San Roque pareció dar un paso adelante, pero tampoco conseguía poner en apuros a Bernabé. Hasta la media hora de juego no tuvo que intervenir el portero extremeño para atrapar con seguridad una falta lateral botada por Charaf. Lo cierto es que más que un paso al frente del conjunto aurinegro, pareció ser una especie de pacto de no agresión por parte de los dos equipos, porque durante muchos minutos el balón no visitó ninguna de las dos áreas.

En esas estaba el partido, con los espectadores esperando el descanso para ver si el juego mejoraba en la segunda mitad, cuando Camacho quiso celebrar sus 200 partidos con el equipo de su pueblo y se sacó de la chistera un disparo raso desde el borde del área que se coló junto al palo derecho de la portería de Bernabé. 1-0 en el primer disparo con peligro del San Roque en el minuto 41, y todavía pudo irse al descanso el equipo de Antonio Fernández de no ser por la acertada intervención del portero del Cacereño a remate a bocajarro de Chuma culminando una contra perfecta llevada por Camacho y Nané con centro final de Fran Ávila.

Realmente un 2-0 habría sido un castigo excesivo para un Cacereño que había controlado el ritmo del juego durante muchos minutos y que si quería apurar sus opciones de seguir apretándole al Córdoba, no podía irse de vacío de su visita a Lepe. Así pareció entenderlo el equipo de Julio Cobos que tuvo en el minuto 48 su mejor ocasión hasta el momento, pero David Robador estuvo rápido y atento para evitar el remate de José Ramón en boca de gol.

Tuvo el Cacereño unos minutos en los que pareció que podía conseguir el empate, pero la defensa del San Roque supo defenderse con orden. Bastó con que Camacho comenzase a entrar más en contacto con el balón para que el dominio pasase a poder del San Roque. Un pase entre líneas del centrocampista lepero habilitó a Fran Ávila que centró desde línea de fondo para que Chuma pusiese de cabeza el 2-0 en el marcador.

El Cacereño pareció acusar el golpe e, incluso, pudo ver como la brecha se hacía aún mayor de no ser porque su central Marvin llegó a tiempo para incomodar el disparo de Chuma que se marchaba hacia portería o por su portero Bernabé que con un paradón evitó el tercer gol local en un gran movimiento de Charaf dentro del área del Cacereño.

De ahí al final, el equipo extremeño no pudo ni supo en ningún momento cómo hincarle el diente a un San Roque que vivió un último tramo de partido mucho más plácido de los esperado viendo la entidad del rival.

Ficha técnica

San Roque de Lepe: David Robador; Iván Robles, Alex Carmona, Becken, Fran Ávila; Joel, Adrián Ruiz, Charaf (Marrufo, 88’), 67’), Camacho (Abeledo, 80’); Nané, Chuma, (Gerard Vergé, 84’).

Cacereño: Bernabé; Espinosa, Marvin (José Martínez, 67’), Carlos Daniel (Javi López, 80’), Gayoso; Kamal (Yael, 60’), Bermu; José Ramón (Carlos Fernández, 67’), Jorge Barba, Colau (Luis Hernáiz, 67’); Solano.

Goles: 1-0, Camacho (41’). 2-0, Chuma (63’).

Árbitro: Patiño Álvarez, del comité madrileño, auxiliado por Contreras Malo y Gómez Blázquez. Mostró tarjeta amarilla para los locales Becken, Fran Ávila, Iván Robles y Adrián Ruiz, y para los visitantes Kamal, Marvin y José Martínez.

Incidencias: Partido de la 27ª jornada en el grupo 4 de Segunda División RFEF disputado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de unos 1000 espectadores. Antes del comienzo del partido se le entregó al capitán del San Roque, Juan Carlos Camacho, un cuadro conmemorativo de sus 200 partidos con la camiseta aurinegra.