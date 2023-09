San Roque-La Unión Atlético: En busca de la primera victoria

El San Roque de Lepe vuelve a viajar a tierras murcianas, en este caso a la localidad de La Unión, para enfrentarse al FC La Unión Atlético con la intención de conseguir el primer triunfo de la temporada. Será un duelo inédito el que puedan presenciar los aficionados que se den cita en el Polideportivo Municipal de La Unión a partir de las 11:00.

Los antecedentes de ambas escuadras en las dos primeras jornadas de liga auguran un partido de pocos goles. El equipo murciano no ha sido capaz de puntuar ni de hacer gol todavía, saldando sus dos partidos con derrota por la mínima, en casa en la primera jornada ante la Balompédica Linense y en la segunda en terreno del Mar Menor, mientras que el conjunto aurinegro ha empatado sus dos partidos, primero en casa del Cartagena B por 1-1 y el segundo sin goles ante el Antoniano en el Ciudad de Lepe.

Así las cosas, los dos equipos intentarán en la cita de este domingo encontrar el gol que hasta el momento les ha sido esquivo, pero también ratificar que son equipos que saben defender, sobre todo en el caso del San Roque, que es en la parcela defensiva donde quiere basar cualquier posibilidad de éxito para esta campaña.

A las bajas ya conocidas de las dos primeras semanas de Fran López y Seth, que probablemente tenga que pasar por quirófano para corregir su lesión de rodilla, se le une para este partido la de Iván Robles, también lesionado. La ausencia del lateral onubense le dará a Fran Ávila la oportunidad de volver al equipo titular en su cuarta etapa en el club lepero, lo que, además, podría ocasionar el cambio de posición de algunos jugadores en el once de Juanma Pavón. Ávila entraría en su posición habitual de lateral izquierdo, provocando que Sergio García pasase al costado izquierdo del ataque en el puesto ocupado hasta ahora por Jacobo, que sería quien ocupase el carril derecho de la zaga aurinegra.

En el resto del once no se esperan más novedades, teniendo que esperar desde el banquillo su oportunidad de entrar en juego jugadores como Mizzian o Juanito de los que se espera que tengan más protagonismo en ataque, pero que todavía no han alcanzado su punto óptimo de forma después de incorporarse al equipo en el tramo final de la pretemporada.

El choque ante La Unión será el segundo consecutivo del San Roque ante un recién ascendido después del disputado la semana pasada ante el Antoniano, aunque en este caso su camino hasta llegar a Segunda Federación fue más largo tras quedar segundo clasificado en el grupo murciano de Tercera. Al frente de su banquillo continúa Manuel Palomeque y su jugador más conocido es el veterano delantero Belencoso, que a sus 42 años quiere seguir demostrando que no se le ha olvidado marcar goles como ha hecho a lo largo de toda su larga trayectoria.

Alineación probable: Gato Romero; Jacobo, Becken, Jesús Rueda, Antonio López, Fran Ávila; Kevin Bautista, Camacho; Víctor Barroso, Abreu, Sergio García.