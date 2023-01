San Roque - Cartagena B (2-0): Este sí es el camino

Pavón volvió a repetir de inicio la defensa de tres centrales y dos carrileros que ya había mostrado en los dos últimos partidos de su equipo, con la novedad de que en esta ocasión situó a dos hombres en el centro del campo, Joel en labores más defensivas, recuperando su posición habitual por la baja por sanción de Marrufo y dejando a Pedro Inglés su puesto en el centro de la zaga, y Camacho como organizador del juego aurinegro, y dos jugadores más abiertos, Pablo Haro y Jacobo, encargados de surtir de balones a Santisteban en la punta del ataque local.

También tenía bajas en sus filas el técnico visitante, Pepe Aguilar, la de Nacho País por sanción, su futbolista más utilizado hasta el momento, y las de otros cinco miembros de su plantilla, convocados por el primer equipo del FC Cartagena.

El partido arrancó movido y con llegadas por parte de los dos equipos sobre el área rival. El primero en intentarlo fue el aurinegro Jacobo con un disparo raso a los dos minutos de juego que detuvo con seguridad Sergio Díaz. Identidad respuesta ofreció David Robador al disparo lejano del cartagenero De Pedro en el minuto 6. Esta primera tanda de llegadas sobre la puerta contraria en el arranque del partido concluyó con un nuevo disparo de Jacobo en el 8 que obligó al portero del filial del FC Cartagena a meter los puños para desviar el balón a saque de esquina.

A partir de este momento bajó notablemente el ritmo del partido, aunque bastó con que el San Roque recuperase la presión alta sobre la salida de balón del rival, para que el dominio del partido volviese a manos léperas. Un centro raso de Pablo Haro a la espalda de la defensa que se paseó por el área del Cartagena B sin encontrar rematador dio paso a unos minutos de acoso local con varios saques de esquina consecutivos ejecutados sin consecuencias.

Más peligro llevó el remate de Santisteban en el 20 tras recoger dentro del área un balón rebotado después de presión, pero su intento acabó en saque de esquina tras tocar en un defensa. Pocos minutos después volvió a intentarlo Jacobo, esta vez rematando de cabeza un buen centro de Iván Robles que detuvo sin mayores problemas el portero visitante. Más afortunado estuvo el extremo aurinegro en su siguiente intento en el minuto 28 aprovechando un balón suelto en el área del Cartagena B tras un saque de banda ejecutado en largo por Becken para empalar a bote pronto desde el punto de penalti el que sería el primer gol del San Roque en el nuevo año.

De ahí al final de la primera mitad e incluso en el arranque de la segunda no se vislumbró capacidad alguna de reacción por parte del Cartagena B. Todo lo contrario, fue el equipo de Juan Manuel Pavón el que comenzó el segundo periodo controlando el juego e intentando ampliar su ventaja. El segundo gol lepero pudo llegar en el minuto 5 de la reanudación en una larga jugada de su ataque que acabó en primera instancia con un remate al larguero de Pablo Haro tras un buen pase atrás de Iván Robles y en la continuación con un disparo colocado de Jacobo que se marchó fuera muy cerca del palo.

De nuevo Pablo Haro, muy activo en este partido, dispuso de un par de balones de peligro dentro del área contraria, pero sus servicios no tuvieron el acompañamiento del acierto en el remate por parte de sus compañeros en el ataque local. La siguiente ocasión en que el San Roque probó al portero del Cartagena B llevó la firma de Iván Robles que arrancó de campo propio en el minuto 65 marchándose de cuantos rivales le salieron al paso, pero su disparo cuando llegaba al borde del área lo detuvo Sergio Díaz con seguridad.

Hasta el 67 no pisó el filial cartagenero el área del San Roque en la segunda mitad, pero ahí estuvo acertado David Robador para atrapar el centro-chut de Dueñas desde la izquierda. No había hecho nada digno de mención en ataque el equipo de Pepe Aguilar hasta ese momento, pero viendo que a pesar de la superioridad del San Roque en la mayor parte del partido el resultado no pasaba de ese corto 1-0 decidieron dar un paso adelante en busca de al menos el empate. Ese gol que igualase el anotado por Jacobo en la primera mitad lo tuvo Marcio en sus botas en el 77 tras recoger un buen pase de Checo a la espalda de la zaga local, pero su remate estorbado por David Robador salió fuera rozando el palo.

Fue esa la única ocasión en la que peligró la victoria lepera que pudo evitar sufrimientos de última hora si Pablo González hubiese estado más acertado en el minuto 86 para rematar a gol una gran asistencia de Camacho. Los mismos protagonistas repitieron en el tercer minuto de la prolongación, esta vez con más acierto cuando Pablo González atinó a convertir en el gol de la tranquilidad un nuevo pase del centrocampista lepero del San Roque.

C.D. San Roque de Lepe: David Robador; Iván Robles, Pedro Inglés, Becken, Antonio López, Sergio García (David León, 88’); Joel, Camacho; Pablo Haro (Misffut, 83’), Santisteban (Pablo González, 69’), Jacobo (Charaf, 88’).

F.C. Cartagena B: Sergio Díaz; Uri, Javi Fernández, Checo, De Pedro; Ayan (Teddy, 61’), Monteverde, Dani Albiar, Dueñas (Marcio, 76’); Diego Iglesias, Luís Castillo

Árbitro: Delfa Ramos, del comité extremeño, auxiliado por Sanz Texeira y Rubio Álvarez. Mostró tarjeta amarilla a Santisteban por parte local, y a los visitantes Javi Fernández, Dueñas

Goles: 1-0, Jacobo (28’). 2-0, Pablo González (93’).

Incidencias: Partido de la 17ª jornada en el grupo 4 de Segunda Federación disputado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de unos 800 espectadores.