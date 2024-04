San Juan del Puerto acoge este domingo el XXXII Cross Popular San Juan Bautista de atletismo

Este domingo 21 de abril se celebrará en San Juan del Puerto la trigésimo segunda edición del Cross Popular San Juan Bautista, que convertirá a la localidad en el epicentro del atletismo provincial. La prueba está organizada por el Ayuntamiento de San Juan del Puerto, a través de la Concejalía de Deportes, con la colaboración del Club Atletismo Arcoiris, la Federación Andaluza de Atletismo y la Diputación Provincial de Huelva. La prueba, además, pertenece al Circuito Provincial de Carreras Populares 2024 que organiza la propia Diputación.

A las 10:30 se dará la salida a la primera de las pruebas, la categoría sub 8, que tendrá que completar 350 metros. Después el turno será para las categorías sub 10, con 650 metros de recorrido, la sub 12 con 1300 metros, la sub 14 1740 metros y la sub 16 femenina 2540 metros, dándose a continuación la salida para la categoría sub 16 masculina y sub 18 femenina, con un recorrido de 3.810 metros. Tras la misma habrá una carrera para la categoría de pitufos, nacidos en 2019 y posteriores, con un recorrido de 100 metros, para concluir con la general masculina y femenina, con una distancia de 7200 metros.

La inscripción es gratuita y se podrá realizar hasta las 23:59 de este próximo miércoles 17 de abril, a través de la web www.tusinscripciones.es. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, así como medallas para todos los participantes de las categorías pitufos, sub 8 y sub 10.

Se establecen también premios en metálico para las pruebas absolutas, masculina y femenina, de 250 euros para el primer clasificado, 150 euros para el segundo y 50 euros para el tercero, así como para el primer clasificado local de las pruebas absolutas masculina y femenina, que recibirán 50 euros. Para recoger los premios en metálico será obligatorio presentar DNI o equivalente.

Del mismo modo, se entregarán premios locales, consistentes en trofeo para el primer clasificado local de cada categoría, debiendo estar empadronados en San Juan del Puerto. Los premios no serán acumulables.