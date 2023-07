El San Roque de Lepe de Juan Manuel Pavón, listo para iniciar la pretemporada

El San Roque de Lepe 2023-24 ya está en marcha. En la mañana de este miércoles, a las órdenes de Juan Manuel Pavón, el equipo lepero comenzó sus entrenamientos de pretemporada para una campaña en la que militará por tercer año consecutivo en el grupo 4 de Segunda Federación.

Con muchas cosas todavía en el aire, tanto en el apartado institucional, como en el deportivo, en esta primera sesión de entrenamientos en el Ciudad de Lepe se pudo ver a parte de la plantilla que defenderá los colores aurinegros en la temporada que comenzará a primeros del mes de septiembre. Sobre el césped del estadio lepero se pudo ver, junto a varios miembros de la cantera junto a algunos jugadores a prueba, a futbolistas que permanecen de la temporada pasada, como Camacho, Becken o Antonio López, con varias campañas ya en el club, además de Jacobo, Sergio García y Jesús Rueda.

Entre las caras nuevas se pudo ver también a jugadores ya contrastados como el canterano del Recreativo de Huelva Víctor Barroso, el último año en el Gerena, a Robert Abreu, futbolista formado en la cantera del Real Betis y que en la última campaña viene de hacer diez goles con el filial del Córdoba, y a Kevin, mediocentro procedente del Bollullos.

A este comienzo de pretemporada se llega después de que hayan pasado casi dos meses y medio del último partido del San Roque en la campaña pasada, un periodo de tiempo en el que la única noticia que ha salido del seno de la entidad aurinegra, dejando a un lado los anuncios de salidas de algunos futbolistas de su plantilla, ha sido la de que se “ha saldado la totalidad de las cantidades que se adeudaban en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)”. Ni siquiera se ha dado oficialidad a la continuidad de Pavón en el banquillo lepero por segundo año consecutivo, aunque el hecho de que estuviese dirigiendo el primer entrenamiento del equipo parece indicar que sí va a ser el entrenador del San Roque en esta nueva temporada.

En cuanto a la faceta institucional, por fuentes externas y tras muchos rumores durante todo este tiempo en la localidad lepera, se ha podido saber que el club aurinegro ha cambiado de propietarios, pasando de manos del grupo inversor sueco encabezado por David Linfords y Oliver Cabrera a un grupo que, a falta de cualquier información oficial, tendría su sede en los Emiratos Árabes.

La inestabilidad que trae consigo este traspaso de poderes repercutiría además en el apartado deportivo, si se tiene en cuenta que en tanto no se haga efectiva la venta y la dirección deportiva del club no conozca el presupuesto que los nuevos propietarios pueda poner en sus manos, no se va a poder concretar la llegada de nuevos jugadores a una plantilla muy corta en este comienzo de la pretemporada. Las fechas van corriendo y la inquietud entre los aficionados aurinegros por la falta de noticias sobre todos estos temas han hecho surgir muchas dudas sobre cuál va a ser el proyecto del San Roque de Lepe para la próxima temporada.