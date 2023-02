El Recre visita a un Cádiz Mirandilla en horas bajas

Una nueva final. El Recre se enfrenta a este domingo al Cádiz Mirandilla a las 12:00 en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. Un duelo en el que el conjunto de Abel Gómez tiene que "ponerlo difícil" para sacar "un buen resultado" ante el tercer clasificado por la cola del grupo IV.

El Decano tiene que conseguir esta jornada la segunda victoria consecutiva tras ganar el pasado fin de semana a uno de los pesos pesados de la categoría, el Atlético Sanluqueño en el Nuevo Colombino y sumar, también la segunda, lejos de casa desde que comenzó el año. Tras una buena semana de trabajo, el plantel albiazul tendrá que volver a sacar el máximo beneficio para seguir sumando, ir afianzando su objetivo y aumentar distancia con el Recreativo Granada y el UCAM Murcia.

La escuadra recreativista visita territorio amarillo. Un estadio donde ocurrió lo peor hace dos temporadas por lo que el Decano tiene que borrar ese recuerdo ganando al filial cadista, en una cita con la que no cuenta con Pablo Caballero, Bernardo y Peter.

El jugador argentino estará disponible próximamente puesto que ya ha completado la semana de entrenamientos con el equipo y en los próximos días pasará por consulta médica para conocer su evolución. Bernardo, en proceso de recuperación, tras su intervención en dos dedos de ambos pies que lo mantienen fuera del terreno de juego. Y Peter, el extremo izquierdo del Decano, se marchó con molestias en el partido con el Sanluqueño, y el viernes el club confirmó que sufre un edema oseo en el bíceps femoral. Abel Gómez afirmó en rueda de prensa que hasta que "el edema no se reabsorba" no se conocerá "el alcance de la lesión". Una pieza clave jornada tras jornada en el once del Decano.

El Recreativo viaja a Cádiz con la convocatoria justa teniendo en cuenta las lesiones y las sanciones. El técnico albiazul tampoco puede disponer esta jornada con el canterano Simo, expulsado en el último encuentro con el filial.

La "buena" semana de trabajo del Recre estuvo marcada también por la renovación de Manu Galán. El futbolista sevillano continuará vistiendo la elástica albiazul hasta el 30 de junio de 2024. Un jugador fundamental también para el conjunto albiazul.

Abel Gómez y su equipo "desean" disputar el encuentro ante el Cádiz Mirandilla para "hacer un buen partido" y "conseguir" la diana. Un resultado que motivaría a la plantilla para enfrentarse la siguiente semana al Antequera en el Nuevo Colombino (domingo 26, 12:30) y para seguir aumentando puntos en el casillero.

El cuadro albiazul tiene que aprovechar la situación del rival, aunque no lo pondrá fácil y peleará por cambiar la tónica. El filial cadista, tercero por la cola con 22 puntos, acumula 11 jornadas -desde el mes de noviembre-sin conocer la victoria. Alberto Cifuentes, a los mandos del Cádiz Mirandilla, está contra las cuerdas y no cuenta con Kikin para el duelo ante el Decano y Curro, que cumplirá su sanción.

Los recreativistas no podrán estar en la grada de la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz ya que la entidad amarilla no puso entradas a disposición del Decano. El encuentro podrá seguirse a través de Plaiz, un portal del Cádiz FC por el cual los aficionados albiazules podrán ver el encuentro.