Abel Gómez espera "ponerlo difícil" y "sacar un buen resultado" ante el Cádiz Mirandilla

El Recre viaja a Cádiz este fin de semana tras "una buena semana de trabajo" para enfrentarse al Cádiz Mirandilla, el domingo a las 12:00 en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, un rival con un objetivo dispar al del Decano.

Tras la victoria en el Nuevo Colombino ante el Atlético Sanluqueño el pasado domingo, el plantel ha "trabajado mucho mejor" con buenas sensaciones y "deseando"disputar el encuentro de la jornada 22 para "hacer un buen partido" y conseguir "los tres puntos" por segunda semana consecutiva, que lo ayuden a afianzar la segunda plaza y a alejarse del UCAM Murcia (3º) y Recreativo Granada (4º), ambos con 34 puntos, a seis del conjunto albiazul.

El equipo de Abel Gómez, pendiente de la enfermería no podrá contar con Peter para el duelo con el filial cadista. El jugador recreativista, según anunció el club en sus redes sociales en la mañana del viernes, sufre un edema en el bíceps femoral. Una lesión de la que no se conoce el alcance hasta que "el edema no se reabsorba". Peter, "futbolista importante" en el equipo con "mucho protagonismo" será baja esta jornada por lo que Gómez tendrá que elegir el un sustituto que "lo haga lo mejor posible" sobre el terreno de juego y ayude al equipo a cumplir su objetivo.

Fuera del verde también seguirá Pablo Caballero. El técnico ha adelantado en rueda de prensa que "ha completado la semana con entrenamientos" pero que tras pasar por consulta médica esta semana "no ha dado el alta" por lo que habrá que esperar unos días más para conocer si el argentino estará disponible en el duelo con el líder de la categoría, el Antequera el domingo 26 de febrero a las 12:30 en el Nuevo Colombino. La lesión del Pali no le ha impedido dejar de entrenar por lo que "ha trabajado" durante todo este tiempo.

A esta baja se suma Bernardo, que continúa en recuperación tras la pequeña intervención a la que se vio sometido la semana pasada de dos dedos de ambos pies. Además, "hay varios jugadores" con molestias por lo que para este partido "la convocatoria está justa". Abel Gómez no puede contar con el caterano Simo, ya que fue expulsado la pasada semana. El entrenador espera que "los que tienen molestías estén bien" y puedan entrar en la convocatoria para el partido con el Cádiz Mirandilla.

En los últimos encuentros, el once del Recreativo ha ido rotando. "Las lesiones y las amonestaciones condicionan mucho" por lo que es "muy difícil dar continuidad" a los mismos hombres cada jornada. El técnico recreativista "intentará sacar el mejor once" para el tipo de partido que se le presenta al Decano teniendo en cuenta a "los lesionados y las tarjetas".

El Recre ganó ante el Sanluqueño y, ahora, tiene que conseguir la segunda victoria consecutiva y la segunda también en lo que va de año -solo ha ganado en Yecla- lejos de casa, motivo por el que el técnico sevillano no descarta "la posibilidad de jugar dos delanteros" esto "dará más variedad a nivel ofensivo" pero que es algo que también lo marca el "tipo de partido y de rival".

En cuanto al rival, el Cádiz Mirandilla ocupa el tercer puesto por la cola, solo por delante de Sevilla Atlético y Utrera, con 22 puntos, y acumula quince jornadas sin conocer la victoria. El Recre se enfrenta a un "rival muy necesitado" que "intentará cambiar la dinámica" para que los tres puntos se queden en territorio amarillo. Teniendo en cuenta este matiz, la escuadra albiazul tiene que "hacerlo bien y ponerlo difícil para sacar un buen resultado".

El Recreativo de Huelva recibe en la jornada 23 al Antequera en el Nuevo Colombino, a 12 puntos, actualmente, del Decano. Este fin de semana el conjunto de Abel Segovia se enfrenta al Mar Menor, un rival complicado. En un hipotético caso, a corto plazo, podría recortarse esa distancia entre el primer y el segundo clasificado del grupo IV de Segunda Federación. Abel Gómez, con los pies en la tierra, "primero piensa en ganar el domingo" y "tras conseguir esa victoria" podría reflexionar sobre la opción de alcanzar la cabeza de la categoría.