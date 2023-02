El Recre prepara la final del domingo en Cádiz

El Recre se enfrenta este domingo al Cádiz Mirandilla (12:00). Un duelo que el Decano debe aprovechar para sumar tres puntos teniendo en cuenta la situación del rival. El filial cadista se sitúa tercero por la cola con 22 puntos a tres de la salvación por delante solo del Utrera -colista- y el Sevilla Atlético.

El conjunto de Abel Gómez solo ha ganado un duelo lejos de casa en lo que va de año. Consiguió una victoria in extremis en Yecla, tras solo sumar un punto ante el UCAM Murcia y en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con el Betis Deportivo. Ahora, en su viaje a Cádiz, tendrá que hacer diana para conquistar territorio amarillo y sumar tres para asegurar la segunda plaza y alejarse de UCAM Murcia, a tan solo seis puntos del Recre como tercer clasificado en la tabla del grupo IV, y Recreativo Granada (5º).

El Decano viajará a Cádiz pendiente de la enfermería. En el duelo ante el Atlético Sanluqueño, Peter abandonó el terreno de juego con molestias en los isquiotibiales, por lo que podría ser duda para el partido del domingo con el Cádiz Mirandilla. A esa posible baja se suman Pablo Caballero y Bernardo. El primero continúa en proceso de recuperación tras la intervención de la rotura que sufrió en el cúbito de la mano izquierda en el partido con el Mancha Real, y el defensa, también de baja tras pasar por quirófano la pasada semana y ser operado de dos dedos de ambos pies. Este sábado se conocerán los nombres de los hombres con los que podrá contar Abel Gómez para esta final.

La pasada jornada, el Recre mostró mejor cara. El técnico recretivista hizo cambios en el once, dio titularidad a Javi Kyjek y además salió con Sergio Chinchilla y Nacho Heras -autor del tanto ante el Sanluqueño-. Esto demostró que, poco a poco, las llegadas en el mercado de invierno han sido acertadas y se están adaptando al estilo de juego del Decano y que Abel Gómez cuenta con jugadores comprometidos para conseguir el objetivo de la temporada 2022/2023.

La noticia de la semana ha sido la renovación de Manu Galán. El central, figura clave jornada tras jornada en el once titular del conjunto albiazul, militará en las filas recreativistas un año más, hasta el 30 de junio de 2024.

A la competición le restan 12 encuentros de los que el Recre tendrá que sacar el máximo beneficio para llegar al mes de mayo con el mayor número de puntos en el casillero. Optar al primer puesto, ocupado por el Antequera -52 puntos, a 12 del Decano- y rival en la jornada 23 (12:30, Nuevo Colombino, no es imposible pero teniendo en cuenta la tónica del conjunto malagueño será muy complicado para el plantel recreavista conseguir el billete directo a Primera Federación. Teniendo en cuenta ese matiz, el Decano tendrá que asegurar la segunda plaza. Ahora tiene que sumar de tres en tres y distanciarse del resto de equipos que quieren asegurar un hueco en la zona alta de la clasificación, UCAM Murcia (34), Yeclano Deportivo (34) y Recreativo Granada (32).

El Recre se enfrentará a un Cádiz Mirandilla en horas bajas. El filial amarillo esta temporada en El Rosal no está fuerte y se ha quedado con 12 de los 30 puntos que se han puesto en juego, con solo tres triunfos - Sevilla Atlético, Vélez y Mancha Real-, tres empates - Betis Deportivo, Pvo. El Ejido y Cartagena B- y cuatro derrotas - Recreativo Granada, Mar Menor, Yeclano y Antequera-, y es de los peores equipos como anfitrión del grupo IV. Unos números dispares a los del Recre lejos de Huelva, que con 19 puntos es el segundo mejor de la categoría por detrás del imparable Antequera.

Poco más han hecho los de Alberto Cifuentes que suman 22 puntos y encadenan nada más y nada menos que once semanas sin encontrarse con la victoria -la última vez que venció fue al Mancha Real en casa por 2-0 el pasado seis de noviembre y se colocó cuarto-, solo ha logrado cuatro puntos de 33, es el peor equipo de la categoría, por detrás del colista Utrera que acumuló un botín de seis puntos, y se ha instalado en la zona de descenso.

Un duelo en el que el Decano no contará con el aliento de los recreativistas. Los aficionados albiazules que siguen la estela del equipo jornada tras jornada, no estarán en Cádiz ya que el club amarillo no ha puesto entradas a disposición de la afición decana debido a las obras que se están realizando en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.

La próxima jornada, el Nuevo Colombino recibirá al Antequera. El primer clasificado visitará Huelva, el domingo 26 a las 12:30, en vísperas del Día de Andalucía. El templo recreativista será un fortín y no le pondrá nada fácil al conjunto de Abel Segovia. El líder de la categoría recibe este fin de semana al Mar Menor (domingo, 17:00)