Huelva acude al Campeonato de Andalucía de cross en Almodóvar del Río con 84 atletas

La delegación onubense está representada por 84 deportistas afiliados en los clubes Curtius, Ciudad de Lepe, Arcoiris, Bollullos, Trops-Cueva de Nerja y Utrerano Atletismo, que parten con opciones de subir al podio en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través Individual sub 12 y sub 14 y por Clubes de sub 12 a absoluto y relevos mixtos absoluto, competición que se celebra el sábado, día 30, en el circuito El Pinillo del municipio de Almodóvar del Río (Córdoba), en la jornada atlética que reunirá a más de 1.200 atletas.

En sub 12 van 27 alevines; del Atletismo Curtius, Pedro Sánchez Huertas, Oliver López Luna, Pablo Mejías Cruz y Rafael Manuel Sánchez Cabezas; por el Atletismo Arcoiris, Javier Ramos Cabeza, Juan Coronel Pérez, Mario Beltrán Santana, Oriol Limón García, Álvaro Santiago Núñez y Álvaro Trinidad Herrera; y en féminas, Ainhoa Moreno Barriga, Ana Garrido Romero, Claudia Lorca Gálvez, Lola Pérez Real, Lucía Perea López, Luna Rabadán Macías, Patricia Moreno Rebollo, Paula Sánchez Palacios y Sara García Beltrán.

Por Atletismo El Lince-Bonares están Miguel Ángel Cantos Mora y Pau Ferrer Domínguez; y María Inmaculada Barrera Pérez; por el Atletismo Bollullos, Robert Mihai Stoica; y Lina Rochidi Oukili y Lucía Gallardo Espina; y por Atletismo Ciudad de Lepe, Carmen Santos Cortés; como independiente compite Claudia Ruiz Cortés.

En infantil sub 14 van 38 onubenses; del Atletismo Arcoiris, Adrián Moreno Romero, Alonso Baquero Piosa, Dylan Domínguez Silva, Luis Miranda Ramos y Moisés Vidal Cruzán; y en féminas, Carla Alemany Jiménez, Carolina Mata Prera, Cristina Barragán Garrido y María Lara López; por Atletismo Bollullos, Carlos Delgado Oliveros; y Alicia Guerra Jerez, Amelia Maraver Calero, Basma Lahbabi El Harti, Lidia Rufino Almenta, María Martín Palacios, Miruna Grima Stoica, Belén Iglesias Espina, Elena Barragán García y Laura Martínez Domínguez.

Por Atletismo El Lince-Bonares, Daniel Gómez Mañas y Juan Manuel Barrera Pérez; y Fátima Benfatma, Aurora Vivas Dancauce, Candela Martín Barba, Ivana Simeonov Martín, Laura Ferrer Domínguez, Lola Domínguez Évora, Lorena Vega Galán, Miriam Reyes Conde y Valeria Martín Toro; por el Atletismo Curtius, Elías Hamzaoui Eddourabi, Carlos Maján Nieto, Héctor Jesús Arbelo Álvarez, Pablo Pavón Ceballos y Sergio Macías da Cruz; y por Atletismo Ciudad de Lepe, Estefanía Avilés Asencio, Lucía Custodio Francisco y Manuela Camacho González.

En sub 16 van 7 cadetes; del Atletismo Arcoiris, Gabriel Villegas Domínguez; por el Atletismo Bollullos, Ángel Navas Santander, Julián Camacho Pichardo y Sergio Palma Domínguez; y en féminas, Laura Barnero Klassen; por el Atletismo Ciudad de Lepe, Marta Santos Cortés y Julia Camacho Muriel.

En sub 18 acuden 4 juveniles; del Atletismo Bollullos, Alejandro Bermejo Lunar, Ismael Amín Gómez Bouhaddaoui y Milán Balsam; y, por el Atletismo Arcoiris, Irene Miranda Ramos. En sub 20 van 2 júniors, del Atletismo Arcoiris Mario Luque Pedraza, y del Trops-Cueva de Nerja Hamza Aitmansour.

En sub 23 Huelva presenta 4 promesas; del Utrerano Atletismo, Alejandro Caiceo Fernández; por el Atletismo Bollullos, Mahmud Abnu Hamadi; y por el Trops-Cueva de Nerja, Alberto Muriel Martín; y en féminas Paula Rodríguez Rodríguez. En absoluto están dos onubenses, el séniors del Trops-Cueva de Nerja, Zakaria Boufaljat Es Seddyq, y por el Bahía de Algeciras el veterano José Manuel Cortés Medina.