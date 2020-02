El Sporting Huelva, Ciudad que Marca, casi sin margen de error en casa

Tras dos jornadas consecutivas como visitante, la Primera Iberdrola regresa a los campos federativos de La Orden mañana domingo a partir de las 12:00 horas en el partido que enfrentará al Sporting Huelva, Ciudad que Marca con el C.D. Escuelas de Fútbol de Logroño, correspondiente a la 22ª jornada del campeonato.

El entrenador del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, Antonio Toledo, ha declarado sobre la situación del equipo ante el partido con el C.D. Escuelas de Fútbol de Logroño que "ahora mismo los equipos que estamos implicados en esta zona de abajo evidentemente lo único que te da vida, lo único que te da días de descanso es ganar. Sumar tres puntos para los equipos que están ahí supone un respiro y sobre todo ahora, que tenemos un parón de dos semanas, sería magnífico poder salir de la zona de descenso con un triunfo".

Se trata del primero de los últimos cinco encuentros como local que le restan al equipo onubense, que tratará de hacerse fuerte en casa en este tramo final de la temporada para lograr el objetivo de la salvación.

Analizando con más calma el último encuentro, más allá de la mejoría de la segunda mitad "el partido entero no fue bueno porque en la segunda parte el Dépor bajó el listón en su presión, en su ritmo, con un 4-1 en el descanso pero el equipo sabemos que no hizo un buen partido, que regalamos mucho en defensa, fuimos muy blandos y esto lo tenemos que mejorar. Si no somos un equipo más intenso, más fuerte, más duro en los balones divididos, pues en la situación nuestra no podemos ganar partidos".

Antonio Toledo está pendiente del último entrenamiento de la semana, que tendrá lugar hoy a las 12:00 en los campos federativos de La Orden, para anunciar la lista de convocadas para este encuentro. La semana ha estado marcada por las bajas y las molestias que han impedido entrenar a varias jugadoras. Son bajas seguras Sandra Bernal y Fatou Kanteh y, aunque han recibido el alta médica, Irene Rodríguez y Yoko Tanaka se han ejercitado estos días al margen del grupo y aún le queda, sobre todo a la onubense, para volver a los terrenos de juego.

Toledo reconoce que el equipo está bajo de moral tras las derrotas encajadas últimamente

Sobre el estado anímico y físico plantel explicaba que, "lógicamente, después de las dos derrotas que hemos tenido, el equipo en las primeras jornadas de la semana se ha visto tocado, es normal. Aparte de la cantidad de bajas que estamos teniendo en los entrenamientos y partidos por tema de lesiones. Están viniendo todas de golpe y el equipo, después de la derrota en La Coruña, las jornadas de entrenamiento de lunes y martes lo ha notado". El técnico reconocía que "el equipo está bajo de moral pero el jueves descansamos, el equipo ha recobrado el ánimo, yo le veo responsabilizado, concienciado, de que el domingo tenemos un partido importante y lo que sí me preocupa es la cantidad de ausencias que tenemos por lesiones que hacen que los entrenamientos no tengan la calidad idónea".

Respecto al rival del encuentro del domingo a las 12:00, comentaba Antonio Toledo que "el Logroño es un equipo muy bien elaborado. Gerardo está haciendo un magnífico trabajo. Es una plantilla muy fuerte en lo físico, con individualidades también, con futbolistas veteranas como Jade y Chini, que le están dando un nivel al equipo extraordinario. Y la marcha de Barbra Banda no tuvieron más remedio. La oferta de China era irrechazable y, por tanto, se marchó en enero, pero sin ella son semifinalistas de la Copa y están en la liga en una situación muy cómoda".

El objetivo para este partido vuelve a ser romper la racha negativa con una victoria, además de recuperar sensaciones y las señas de identidad del equipo. Además, los tres puntos darían un plus de moral en la lucha por la salvación de cara al parón de la competición de las próximas semanas, sobre todo teniendo en cuenta la igualdad a 17 puntos entre Betis, Valencia y Sporting.

El club ha rebajado el precio de las entradas y confía en la respuesta de los aficionados

Sobre esa lucha comentaba Antonio Toledo que "cada vez quedan menos equipos ahí. El Sevilla ha dado un salto importante con la victoria en el campo del Espanyol. Se ha ido a los 22 puntos, que es una cifra ya importante faltando 9 jornadas y, de momento, los que estamos somos Betis, Valencia y nosotros, teniendo en cuenta que el Espanyol se ha descolgado muchísimo, pero son rivales que van de menos a más y, por tanto, nosotros tenemos la necesidad imperiosa de sumar puntos y de salir cuanto antes de esa zona".

Será fundamental el apoyo de la afición, y además de hacer un llamamiento al público de Huelva en general, el Sporting Club de Huelva ha rebajado el precio de las entradas para este tramo final de liga a 6 euros y ha puesto a la venta 50 paquetes de 5 entradas para los últimos 5 partidos al precio de 20 euros.

Por ello, Antonio Toledo lanzó un último mensaje de cara al encuentro, para el que "tenemos que recuperar primero el ánimo, la confianza y esto lo dan las victorias pero también me gustaría recuperar a toda la gente que tenemos fuera por lesión, porque habíamos hecho un esfuerzo en el club para en el mercado de invierno para tener una plantilla amplia y hemos tenido ausencias importantes. Y, por eso precisamente, la presencia del aficionado es fundamental. En estos momentos que nuestros aficionados, que el campo de La Orden esté lleno, que las jugadoras tengan ese calor, ese apoyo de todos es fundamental para sacar partidos adelante y el primero va a ser el del domingo".