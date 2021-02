El Sporting de Huelva regresa a la Liga

Tres semanas después de la disputa del último encuentro, tras el parón obligado por la cuarentena por la aparición de casos de covid-19 en el equipo, el Sporting Huelva, Ciudad que Marca vuelve a la competición para visitar en San José de La Rinconada al Real Betis Balompié Féminas. El partido, correspondiente a la 19ª jornada en la Primera Iberdrola, se disputará hoy sábado a las 12:00 en el Estadio Municipal Felipe del Valle y será televisado por Betis TV.

Estas últimas semanas han estado marcado por la aparición de esos casos positivos en el equipo y el cuerpo técnico, pero poco a poco las jugadoras y los técnicos han ido saliendo de la cuarentena obligatoria y la normalidad ha podido llegar en los últimos dos días de trabajo.

También Jenny Benítez ha tenido que ausentarse de algunas sesiones. “He pasado días difíciles pero ahora estoy mejor”. Ha visto al equipo “bastante bien. Las jugadoras han estado entrenando muy bien con el cuerpo técnico que ha podido trabajar y con muchísimas ganas” de volver a la competición.

No obstante, todo el cuerpo técnico ha podido seguir desde la distancia la sesiones “con muchas llamadas de teléfono y también que Julián ha estado grabando todos los entrenamientos. Los podíamos ver perfectamente” para poder ir “viendo, mejorando y corrigiendo errores con los vídeos”.

La entrenadora onubense ha hecho hincapié en la importancia de los tres puntos en juego en suelo rinconero, ya que el equipo verdiblanco se trata de un rival directo en la lucha por la permanencia que además no pasa por un buen momento: “es un partido importante, es una final. Lo sabemos los dos equipos y hay que ir a ganar”. Recordó también el partido de la primera vuelta (0-1), que se decidió con un gol en el 56’, por lo que habrá que tener en cuenta el golaverage: “Fue un detalle técnico, sabemos lo gran jugadora que es Sosa y marcó el partido ese gol”.

El equipo se desplazará hoy a Sevilla de nuevo en puestos de descenso al no haber podido puntuar en las últimas semanas por sus aplazamientos. Sin embargo, no valora negativamente los resultados de las últimas fechas en la Primera Iberdrola: “a pesar de algunos resultados no nos hemos alejado mucho de los equipos que van por encima nuestra”.

El Sporting de Huelva ocupa ahora la antepenúltima posición de la tabla con 11 puntos en 14 partidos, mientras las verdiblancas son penúltimas con 7 en 16. Las onubenses tienen por delante a Santa Teresa (12 puntos) y Logroño (13), ambos equipos con dos encuentros más.