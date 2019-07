Peace Efih refuerza el centro del campo del Sporting Club de Huelva

El Sporting Club de Huelva ha cerrado la contratación para la temporada 2019-20 de la centrocampista Peace Ewomazino Efih, jugadora nigeriana de 18 años (15/8/2000). Según la define Antonio Toledo, se tata de "una joven jugadora de la selección de Nigeria sub 20", con la que participó la temporada pasada en el Mundial de Francia.

Procedente del Edo Queens FC, la nueva jugadora sportinguista es una "centrocampista de mucho recorrido, tiene buena visión de juego y se incorpora con facilidad a las posiciones de remate", agrega Antonio Toledo, que espera que se produzca una adaptación rápida para llegar a "ser una jugadora importante para nosotros" esta campaña.

La nigeriana se convierte en la quinta quinta incorporación del club onubense tras la extremo Sara Navarro, el regreso de la guardameta Chelsea y las delanteras Princella Adubea y Marta Peiró.

Efih llegará a Huelva buscando "un desafío mayor" para medir su fútbol al de "jugadoras talentosas de un continente diferente semana a semana". De la liga española resalta que "se ha convertido una de las mejores ligas femeninas del mundo y, por tanto, tengo la oportunidad de mejorar mi juego, hacer crecer mi carrera deportiva y ser mejor en todo. Creo que puedo ayudar al equipo a mejorar".

La internacional nigeriana se define "principalmente" como "una centrocampista ofensiva que puede jugar con ambas piernas", aunque en la selección de su país ha tenido que "desempeñar roles más oscuros en el centro del campo, haciendo un trabajo más duro para ayudar al equipo. Me gusta que mi equipo gane mucho y, por tanto, diré que soy una jugadora versátil y técnica que puede leer y entender el juego y que se siente cómoda desempeñando diferentes roles en el campo siempre que el equipo lo necesite. Para mí, el partido nunca se termina hasta que se termina, por lo que no me rindo".

Sus expectativas además pasan por éxitos personales y colectivos para el Sporting, al que califica de "mi nueva familia". Espera una rápida adaptación y se marca ya el objetivo de "marcar goles y ayudar al equipo a ganar en el campo los partidos de la mejor manera posible para que podamos terminar la temporada lo más alto posible".

El club empezará la pretemporada el próximo 1 de agosto

Tanto Peace Efih como el resto de sus compañeras ya conocen cuándo comenzará la pretemporada. Las jugadoras están citadas el 1 de agosto para el comienzo de los entrenamientos, más de un mes para preparar el inicio de una competición que dará el pistoletazo de salida el fin de semana del 7 y 8 de septiembre.