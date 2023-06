Paula Badosa confirma su participación en la Copa del Rey de tenis de Huelva

Buenas noticias para la organización de la Copa del Rey de tenis. La tenista Paula Badosa ha confirmado su presencia en la cita onubense. La jugadora era uno de los grandes atractivos del cartel de la 98 edición. Sin embargo, sufrió hace unas semanas una fractura por estrés de una vértebra con un periodo de inactividad de entre 8 y 12 semanas. La cita onubense se celebra del 12 al 14 de julio, lo que implica que Badosa reaparecerá 7 semanas después de la lesión, acortando el mejor de los pronósticos.

La jugadora comunicó a a finales de mayo al club que prácticamente quedaba descartada porque los plazos normales de recuperación iban más allá de mediados de julio. De hecho, el club comenzó a trabajar en alternativas para suplir a la principal raqueta femenina nacional del momento. Sin embargo, la buena evolución de su recuperación ha permitido acortar los plazos. La Copa del Rey de Tenis servirá a Badosa para probarse. Será su primera aparición en competición después de la grave lesión.

Tras un arranque de la temporada marcado por las lesiones, Paula Badosa estaba recuperando su nivel y se vio reflejado en Madrid y Roma con sus actuaciones pero, de nuevo, una lesión ha aparecido. "Cuando todo parecía que volvía a estar bien, malas noticias otra vez justo antes de empezar un Grand Slam. En el torneo de Roma me hice una fractura de estrés en la columna vertebral. Ha sido una noticia muy dura después del inicio de año tan difícil con las lesiones", publicó Paula Badosa en sus redes sociales.

La cita contará con un día más en la edición de 2023. Paula Badosa compartiría cartel junto con la suiza Teichman. Este será el primer año en el que la Copa del Rey de Tenis de Huelva contará con categoría femenina. Las féminas solo habían estado presente en categoría mixta o un partido femenino pero cuando el evento tenía carácter doméstico pero no en competición y con un título específico. Así lo explicó Rafael Romero, presidente del Real Club Recreativo de Tenis en la presentación del torneo.

Las cabezas de cartel en categoría masculina serán Andrey Rublev y Borna Coric. Además de contar con la presencia de Fernando Verdasco y Pablo Andújar para el torneo que se celebrará a partido único en la pista central del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva.