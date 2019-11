La Palma se afianza en la mitad de la tabla ante su afición

Segunda victoria consecutiva de La Palma CF, cuarta de la temporada, que afianza al cuadro entrenado por Mario Rodríguez en la mitad de la tabla. Esta vez los aficionados pudieron disfrutar de los tres puntos en el Municipal ante un conjunto metido en la lucha por el ascenso a Tercera División.

Los palmerinos continuaron con el sistema táctico, que tan buen resultado le dio ante el At. Algabeño, de tres centrales y dos carrileros para mejorar la faceta defensiva y dar más rienda suelta a los jugadores creativos y de banda con largo recorrido para sorprender al equipo contrario, pero el Cabencense no quiso venirse de vacío y no dio facilidades, presionando la salida de balón local, igualando el inicio del partido pero que se desequilibró a favor de los locales con el pasar del tiempo.

La primera ocasión clara de gol llegó pasado el primer cuarto de hora en una falta ensayada sacada en corto encarrilando una serie de pases para llegar a Segura que desde línea de fondo buscó un rematador que no encontró. A los pocos minutos, La Palma no volvió a perdonar, Manolo Suárez cazó un rechace para conseguir el 1-0 tras un primer remate de Segura en un saque de banda que Juan Aguilar introdujo en el área.

Tras el gol, La Palma continuó más asentada en el terreno de juego y generó una nueva ocasión de gol en un balón largo que Carlitos controló en el borde del área para pasar a Segura que buscó el remate a puerta, pero el control previo hizo que el defensa consiguiera interponerse en él.

Antes del descanso, Carlitos logró sacar un centro bombeado al área que fue mal despejado por la defensa dándole el balón a Manu Calle que se sacó un remate con la pierna no dominante pero no consiguió dirigir el remate entre los tres palos.

Tras la reanudación los locales prosiguieron con el dominio, Manu Calle fue el primero que intimidó a Marcos con un tiro lejano que se envenenó gracias a un bote previo poniendo en aprietos al guardameta.

Pero a los diez minutos comenzó el declive palmerino, el peor momento de juego de los locales que los cabeceños intentaron aprovechar para igualar la contienda, pero a pesar del dominio visitante y la llegadas al área de Luis, no consiguieron empatar hasta el minuto 68 cuando mediante un pase interior lograron dar ventaja a Elías en el pasillo entre la línea de los centrales y el carrilero izquierdo, cogiendo la espalada a la defensa, para que éste encarase al portero pero en el último momento llegó Manolo Suárez para intentar evitar el remate, sin embargo, en dicha pugna con el atacante, éste acabó cayendo en el área por lo que el árbitro decretó la pena máxima y la segunda amarilla para el jugador palmerino. Pizarro fue el encargado de rematar desde los once metros, pero el lanzamiento fue adivinado por Luis que evitó que entrara el balón dentro de la portería, pero el rechace volvió a caer en los pies del lanzador que no erró en su segunda oportunidad de conseguir el gol.

A pesar del empate y tener un jugador menos en el terreno de juego, los palmerinos no se vinieron abajo y volvieron a ponerse por delante a los dos minutos en un contraataque de Segura por banda derecha que pasó a Alvarito al borde del área para que éste finalmente cediera a Galleti que con una magistral vaselina superó al portero y poner el 2-1 en el marcador.

Con el marcador a favor y un rival volcado en ataque sin mucho sentido en el juego, La Palma gozó de sendas oportunidades para aumentar la ventaja y sentenciar el partido. Primero, Galleti recogió un rechace dentro del área que no dirigió a puerta y, posteriormente, Manu Calle volvió a rematar dentro del área, pero el portero evitó el que hubiera sido el 3-1.

En unos últimos minutos agónicos y con unas decisiones arbitrales que desquiciaron al banquillo y grada local, llenando el casillero palmerino de color amarillo, se llegó al pitido final sin que se generasen más oportunidades de gol por parte de ambos equipos.

FICHA TÉCNICA

- La Palma CF: Luis; Segura (Manu Cruzado, 76´), Manolo Suárez, Paco Caraballo, Juanma, Juan Aguilar, Carlitos, Álex Pérez, Manu Calle (Pirri, 90´), Álvaro (Vázquez, 74´) y Pío (Galleti, 67´).

- CD Cabecense: Marcos; Vergara (Gonzaga, 80´), Francisco, Cachana (Dani Marín, 65´), Jose Mari, Mario (Bucarat, 46´), Pizarro, David, Elías (Enrique, 83´), Emilio (Ivan Acosta, 73´) y Luismi.

- Árbitro: Heredia Díaz, del Colegio de Árbitros de Cádiz. Amonestó a los locales Juanma, Juan Aguilar, Manu Calle, Pío, y Vázquez, también amonestó en el banquillo a Prieto y al entrenador Mario Rodríguez, y al visitante Francisco. Expulsó por doble amonestación a Manolo Suárez.

- Incidencias: 400 espectadores.

- Goles: 1-0 Minuto 21. Manolo Suárez.

1-1 Minuto 70. Pizarro, de penalti.

2-1 Minuto 72. Galleti.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN