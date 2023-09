La Palma-Bollullos: Derbi de los de antes en el municipal palmerino

Pasen y vean. Y disfruten. Ese podría ser perfectamente el titular para anunciar la cita. La Palma y Bollullos se citan en la tercera jornada de la Liga y el partido no puede tener más alicientes. Por una parte la rivalidad, eterna. Por otra, que ambos llegan en buena forma. La siguiente es que el entrenador del Bollullos, el gallego Mario Rodríguez, sentó cátedra en el banquillo palmerino y ahora dirige al eterno contrincante. Como ven, el partido se viste solo, sin aditivos ni conservantes.

La Palma suma una victoria y una derrota y el Bollullos dos empates. En todo caso, en citas así, nada de lo anterior cuenta porque este capítulo de la liga se escribe aparte. Intervienen muchos factores, no solo el futbolero. La presión, el ambiente, los intangibles, el viento y hasta cuestiones que quieran sumar y que no estén en el pensamiento cotidiano. Todo cabe. Además, se espera gran presencia de aficionados de Bollullos, por lo que el partido comenzará en las gradas, con La Palma en plenas fiestas.

Sin ánimo de comparar nada, los perfiles de los entrenadores coinciden en grado extremo, ambos apostadores de no maltratar la pelota, luego debemos comenzar hablando de exquisiteces. La batalla comenzará en la mente, seguirá por la pizarra y acabará, seguro, porque los futbolistas destrocen la teoría y la rompan en mil pedazos. Salgan ahí, disfruten, y tómense el partido como si fuese el último de vuestras vidas. Así imaginamos el discurso. Veremos.

Es un derbi de los pocos que nos quedan ya por estos lares, porque entre unas cosas y otras, se ha ido perdiendo esencia y hasta los enemigos (no malinterpreten) ya se abrazan antes de comenzar a poner ojos de malo. Que reine la deportividad y el respeto. Pero que no se pierda todo lo anterior porque entonces el fútbol ya no será lo mismo. La Palma y Bollullos siguen conservando la esencia. El partidazo está servido.