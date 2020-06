Paco Ojeda: "La decisión de la Federación es un misil a la línea de flotación de la liga"

Paco Ojeda todavía le da vueltas a la decisión de la Federación Española de dar por concluida la Liga sin un campeón. El entrenador y director deportivo anuncia que el Recreativo IES La Orden recurrirá y hará todo lo posible porque se juegue la final. Por otro lado, confirmó la continuidad de Pablo Abián para la próxima campaña.

“Es decepcionante y lamentable que la Federación haya tomado esta decisión, es un misil a la línea de flotación de la Liga, que en los últimos años ha progresado bastante, cada vez tiene más atención, y cerrarla así en falso... no lo entiendo. Ni se termina ni se decide un campeón cuando más del 90% de la temporada se había jugado y sólo quedaba el doble enfrentamiento de la final. Vamos a recurrirla, haremos una reclamación porque no estamos conformes” destaca el técnico del conjunto onubense.

“Estoy fastidiado porque no me lo esperaba. En el club cada uno teníamos un grado de esperanza diferente; yo no creía que tomarían esta decisión, aunque eso no quiere decir que no tuviésemos el temor viendo las declaraciones ambiguas de algunos dirigentes”, añade Paco Ojeda.

Sorprende la postura de la Federación, porque la mayoría de los deportes han reanudado la competición o han proclamado un campeón. “Otras ligas han adaptado su formato y buscado una finalización lógica. La Liga es nuestra competición, hemos ganado seis de las siete últimas ediciones y todos los niños quieren jugar en el primer equipo, es el reflejo donde mirarse”.

La Federación dice que la temporada acaba el 30 de junio y ha hecho un muro ahí. "¿Por qué no se puede jugar en julio?"

La comunicación oficial con los razonamientos de la Federación le llegó al club el lunes por la noche: “No la he analizado a fondo, pero veo tres ejes fundamentales: primero, que el Consejo Superior de Deportes le ha dado potestad a las federaciones para que decidan sobre sus ligas; segundo, que la temporada acaba el 30 de junio y la Federación ha hecho un muro ahí; y tercero la normativa de la Liga”. “¿Por qué no se puede jugar, por ejemplo, en la primera semana de julio'? Eso garantizaría más seguridad para los deportistas. El CSD aconseja que los deportistas pasen cuatro fases antes de volver a la competición, cada una de al menos una semana; y los clubes ya estamos entrenando y se podía haber jugado la final a finales de este mes. Es nuestro punto de vista, que no lo ha tenido en cuenta la Federación. No dar un vencedor no tiene lógica; se ha jugado la liga completa a doble vuelta y hay un equipo (el Recre IES La Orden) que ha ganado, que le saca tres puntos al segundo (Rinconada) y que le ha ganado el enfrentamiento particular. Está claro a quién tenían que dar como vencedor. Y que quede claro que nosotros queremos jugar. Antonio Molina (entrenador del Rinconada) también, aunque no a cualquier precio, sino en condiciones de seguridad y la Federación puede dar esas condiciones”.

El representante del IES La Orden lamenta que ha habido filtraciones interesadas para dar una imagen de consenso que no se corresponde: “Es mentira que los clubes estemos de acuerdo con la decisión y también es falso que tengamos plaza en el próximo Campeonato de Europa de clubes. La Federación Europea publicó que se suspendía el Europeo de este año y que, excepcionalmente, el año que viene jugarán dos equipos por país, pero no se sabe qué equipos serán ni qué criterio se seguirá. ¿Cómo se puede decir que tenemos plaza segura en el Europeo de Clubes el Rinconada y nosotros? ¿Y si la liga del año que viene la gana otro club que pasaría?”.

Pese a ser campeones de Liga, pese a formar a Carolina, pese a haber acogido el Europeo absoluto en 2018 y el Mundial el año que viene, tengo la sensación de que Huelva tiene poco peso"

Sorprende el poco peso que ha tenido Huelva en la decisión de la Federación. Aquí está el campeón de Liga, aquí se formó Carolina Marín, en 2018 acogió el Europeo absoluto y el año que viene se jugará el Mundial, y el próximo presidente de la Federación, Carlos Longo, también es de Huelva. “Yo también tengo esa sensación de que hemos tenido poco peso. Hemos formado a la mejor jugadora de todos los tiempos, se han traído eventos de primer nivel internacional y todo eso parte del trabajo de un club que nació en 1989 en un instituto de Huelva. Se valora poco al club y a Huelva; se nos podía hacer más caso, porque nos lo hemos ganado. En el Europeo nos ofrecimos para ayudar a la Federación Española, a la Andaluza, al Ayuntamiento, a la Junta, a la Diputación... queríamos estar en la organización pero no nos hicieron caso, nos discriminaron de forma inexplicable y los que tomaron las decisiones siguen ahí. Y con la organización del Mundial las cosas van por el mismo camino o peor, seguimos totalmente ignorados y ninguneados. Tenemos una espina clavada en el corazón y habría que pedir responsabilidades a los responsables de las administraciones que consienten esta situación”.

“En el Europeo de clubes nos hemos ganado un nombre, no somos un cualquiera, se nos respeta, pero en España eso no se valora”, destaca Paco Ojeda, que también critica la poca ayuda que ha recibido por parte de la Andaluza a la hora de volver a los entrenamientos.

Por otro lado, Paco Ojeda trabaja ya en el próximo proyecto. “Lo venimos desarrollando desde enero y tenemos muchas cosas avanzadas. Llevamos doce años en la cresta de la ola, poniendo a Huelva en el panorama deportivo español y europeo y lucharemos por tener opciones de ir a por el título. Cuando empiece la liga en septiembre iremos a ganar”.

Y confirmó la continuidad del principal baluarte del equipo, Pablo Abián. “Va a seguir, es la piedra angular del proyecto. Desde que se incorporó el equipo ha dado un giro, no sólo a nivel de resultados, sino de cohesión, de ambición y más cosas”.