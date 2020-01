Paco Ojeda: "Estamos muy cerca de la final"

El Recreativo Bádminton IES La Orden venció al CB Pitiús por 2-5 en la undécima jornada de la TOP8 LaLigaSports (Liga Nacional de División de Honor de Clubes) en lo que fue un encuentro de alto nivel por parte de ambos equipos. Con este resultado, los onubenses se mantienen líderes de la clasificación con 30 puntos y tienen cada vez más asegurada su presencia en la final de la competición.

Una vez finalizado el duelo, Paco Ojeda señaló que “hemos completado un encuentro muy largo que nos ha recordado al que disputamos en Huelva contra el Oviedo”. Sobre el encuentro, manifestó que “la clave ha estado en el dobles mixtos, que se nos puso muy difícil y a pesar de perder en los siguientes dobles, teníamos mucha confianza en los individuales y hemos vuelto a ganar los cuatro”.En cuanto a los jugadores, el técnico onubense comentó que “el dobles mixtos no ha sido el mejor partido porque los jugadores de Ibiza estaban muy enchufados y la grada ha apretado mucho, pero aún así hemos sacado el punto, sin embargo, los otros dos dobles han sido una pena, especialmente el femenino”. De igual forma, sobre los individuales apuntó que “el partido de Osleni ha sido brillante igual que el de Nerea, donde la clave estuvo en ganar el primer set porque se hizo con una ventaja muy clara”. Acerca de dos de sus grandes pilares, Pablo Abián y Telma Santos, declaró que “nos han dado los puntos finales y lo han resuelto de forma rápida, muy concentrados en ambos partidos”.

Con todo, Paco Ojeda sentenció que “volvemos a Huelva muy felices, con la sensación de haber hecho los deberes y de habernos repuesto después del tropiezo ante el Rinconada, así que estamos muy cerca de la final”.

Por su parte, Laura Santos se mostró contenta por la victoria e indicó que “ha sido un encuentro muy largo y aunque el marcador no lo refleje, ha sido un duelo muy ajustado, especialmente en los dobles donde la clave ha sido el mixtos y los individuales, que han estado muy trabajados”. De igual forma, opinó que “creo que no he estado acertada en el dobles femenino y que puedo aportar mucho más al equipo, pero nos vamos felices y con una muy buena sensación”.