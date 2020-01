El Recreativo IES La Orden pone pie y medio en la gran final (2-5)

Objetivo conseguido. El Recreativo Bádminton IES La Orden se enfrentó al CB Pitiús en la undécima jornada de la TOP8 LaLigaSports y venció por 2-5. De esta forma, y después de perder ante el Rinconada, el conjunto onubense vuelve a la senda de las victorias y continúa líder de la clasificación.

En esta ocasión, Paco Ojeda apostó por una alineación con Pablo Abián y Haideé Ojeda al frente del dobles mixtos, Laura Santos y Haideé Ojeda en dobles femenino y Marc Gallardo junto a Osleni Guerrero en el masculino. En el caso de los individuales, Telma Santos, Nerea Ivorra, Pablo Abián y Osleni Guerrero fueron los protagonistas.

El encuentro dio comienzo con el dobles mixtos que enfrentó a la pareja formada por Pablo Abián y Haideé Ojeda ante Paula López y Alejandro Alcalá. En el primer set, la presión de los locales y de su afición en el Polideportivo Insular Blancadona hicieron que los recreativistas cayeran por un ajustado 23-21. Sin embargo, ya en el segundo set la dupla se hizo suerte y golpeó al Pitiús por 11-21, siguiendo con la dinámica en el tercer set, donde ganaron por 20-22.

Con 0-1 a su favor, los de Paco Ojeda buscaron ampliar la diferencia en los dobles masculino y femenino, aunque sin suerte. En primer lugar, Osleni Guerrero y Marc Gallardo tuvieron que hacer frente a Álvaro Vázquez y Vicent Martínez. La fuerza de ambos volantistas no fue suficiente en el primer set, ya que perdieron por 21-10 y a pesar de que intentaron darle la vuelta a la situación en el siguiente set, volvieron a caer por 21-14.

En paralelo, Haideé Ojeda volvió al tapiz junto a Laura Santos para medirse a Paula López y Sara Peñalver, que no dejaron opción a las albiazules. Aunque la unidad entre Ojeda y Santos era innegable, las volantistas del Pitiús arrasaron en el primer set por 22-20. Ya en el segundo set, las recreativistas volvieron a acercarse a la victoria y ganaron por 14-21, sin embargo, López y Peñalver acabaron con el partido tras hacerse con un ajustado 21-17 que puso al equipo balear con 2-1 en el marcador global.

Tras este traspiés, los individuales volvieron a acercar la victoria al IES La Orden. Así, Nerea Ivorra se enfrentó a Sara Peñalver, que anteriormente había realizado un gran papel en el dobles femenino, pero que en esta ocasión no tuvo la fuerza suficiente. En el primer set, Ivorra venció por un ajustado 19-21, sin embargo, en el segundo set se sintió mucho más cómoda y ganó por 12-21 dando el empate a su equipo. A la misma vez, Osleni Guerrero disputó uno de los duelos más tensos de la jornada con Alejandro Alcalá al otro lado del tapiz. La calidad de ambos se vio reflejada en la forma de jugar y en los resultados ya que en el primer set, el volantista cubano logró un 21-23 a su favor, sin embargo, el segundo set se alargó hasta el 27-25 para Alcalá. El tercer set fue una repetición de los dos anteriores, y pese a que se resolvió algo más rápido, fue por un ajustado 20-22 que otorgó a Osleni Guerrero la posición de vencedor.

El conjunto onubense recibe el próximo sábado al San Fernando (Andrés Estrada, 17:30)

Con este resultado, el actual líder de la competición reservó en Pablo Abián y Telma Santos dos de sus bazas más importantes. Mientras que el primero de ellos se midió a Álvaro Vázquez, la segunda lo hizo ante Andrea Ibáñez, obteniendo en ambos casos la victoria. Como en otras ocasiones, Telma Santos no dudó en demostrar su nivel y con un rápido 7-21 fulminó a su rival en el primer set. En el caso del segundo, la portuguesa tampoco dudó y lo resolvió por 8-21 dando así la victoria total a su equipo. Por su parte, y acostumbrado a no fallar, Pablo Abián no dejó opciones a Álvaro Vázquez, al que ganó sin dificultad por 11-21 en el primer set y 18-21 en el segundo.

Después de más de cuatro horas de encuentro, el Recreativo Bádminton IES La Orden cerró la undécima jornada con una nueva victoria con la que se mantiene líder de la clasificación (30 puntos) y ya se prepara para recibir al San Fernando el próximo sábado (17:30).