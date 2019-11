Nuevos éxitos para el Recre IES La Orden en Granollers, Montilla, Gijón y Ronda

Éxito tras éxito. El Recreativo Bádminton IES La Orden ha vivido un fin de semana de grandes logros en el que los volantistas del equipo han teñido de albiazul la Península gracias a su talento, fuerza y constancia sobre el tapiz. Granollers, Montilla, Gijón y Ronda han sido los lugares en los que los deportistas han realizado un recorrido más que brillante con su participación en distintas categorías.

En primer lugar, parte de los jugadores de la División de Honor estuvieron presentes en el Máster Absoluto y Minibadminton que se celebró en Granollers. En este sentido, Pablo Abián conquistó la categoría de individual masculino frente a Manuel Vázquez (3KAN Bádminton), al que venció por 23-21 en el primer set y 21-19 en el segundo. Asimismo, el jugador se hizo con otro oro en dobles masculino junto a su hermano, Javier Abián, tras superar a la pareja formada por los también recreativistas Adrián Márquez y Víctor Martín -que se llevaron la plata- por 21-16 y 21-13, respectivamente. Además de estos volantistas, Marc Gallardo disputó el dobles masculino junto a Bernat Amaya a pesar de perder frente a los vencedores; y también lo hizo Adrián Acosta de la mano de Rafael Porcuna, que cayeron en la fase de grupos, al igual que en el individual, donde se quedó en la fase de grupos de la misma forma que Adrián Márquez y José Ignacio Infante.

Una de las mayores alegrías del club onubense llegó con el individual femenino. Nerea Ivorra, que no ha debutado aún en esta temporada de Liga Nacional, se hizo con el oro frente a Ana Ramírez (Alicante) por 21-14 en ambos sets. Por su parte, quien brilló en el dobles femenino fue Haideé Ojeda, que celebró el primer puesto junto a Ainoa Cuervas (Benalmádena). Las jugadoras se midieron a Nelly Iriberri (Estella) y Raquel Miguens (Ravachol Pontevedra) a las que doblegaron por 21-13 y 21-14. Nerea Ivorra también participó en la categoría con Claudia Leal (Oviedo), pero no superaron la fase de grupos.

A modo de cierre, Haideé Ojeda y Víctor Martín fueron protagonistas en dobles mixtos al ganar por 21-19 y 21-14 a la dupla formada por José Molares (3KAN Bádminton) y Elena Lorenzo (CB Paracuellos). También participó Marc Gallardo con Raquel Miguens, sin embargo, cayeron en la fase de grupos.

En cuanto al TTR de categorías sub-15 y sub-19 celebrado en Montilla, Álvaro Morán, Javier Mascareña, Alejandro Pérez, Bernabé Padilla, Ulises Pérez, José Luis Carrasco, Jorge Carvajal y Augusto Gallo fueron los encargados de representar al club onubense.

En individual masculino sub-15, Álvaro Morán se hizo con el oro al vencer en la final a Christian Arias por 21-13 en ambos sets, con quien ganó posteriormente en dobles masculino, haciéndose así con su segunda medalla en la competición. La dupla fue superior a Francisco Jesús Cardeña y Antonio Ruz, a quienes doblegaron por 21-19 en el primer set y 21-18 en el segundo. En esta misma categoría, Bernabé Padilla consiguió la medalla de bronce junto José Antonio Serrano tras caer en la semifinal frente a los vencedores. Bernabé Padilla también estuvo presente en el individual masculino, aunque perdió en cuartos de final frente a Álvaro Morán.

Para dar por finalizada la categoría, Javier Mascareña se subió al podio en dobles mixtos. El onubense consiguió el bronce junto a Noelia Ordoñez ya que fueron derrotados en la semifinal por Iván Torre y Ainhoa Ramírez (18-21 en ambos sets). Asimismo, Mascareña disputó el individual, donde perdió en cuartos de final.

Pese a no obtener medalla, también realizaron un excelente recorrido Ulises Pérez y José Luis Carrasco, quienes llegaron hasta cuartos de final en dobles. En el caso del individual, ambos cayeron en la fase de grupos, al igual que Jorge Carvajal y Augusto Gallo tanto en dobles como en individual.

En el caso del sub-19, Alejandro Pérez demostró su nivel en dobles masculino, donde consiguió el bronce con Francisco Cobos. Los jugadores llegaron a la semifinal, en la que no pudieron vencer a Javier López y Laxman Martínez, que ganaron por 21-16 y 21-18. Además, Alejandro Pérez participó en la categoría individual, donde cayó en cuartos de final tras medirse a Jaromir Fojtasek, que lo superó tras un duelo ajustado en el que el resultado fue 21-15, 15-21 y 21-15.

Más podios para la cantera onubense en el Máster Jóvenes sub 13 y sub 17

Siguiendo con estos éxitos, el IES La Orden contó con la representación de Rubén Carreras en el Máster Jóvenes sub 13 y sub 17. El onubense participó en la categoría inferior, donde hizo gala de su talento en el individual y dobles masculino. En primer lugar, en individual Rubén Carreras se hizo con la medalla de la plata después de medirse en la final a Alejandro Sanz (Hoyo de Manzanares) ante el que cayó por 24-22 y 21-10. De igual forma, se colocó en segunda posición en el dobles con Pepe Fernández (CB Huelva) con quien no pudo superar en la final a Daniel Jiménez y Aitor San Martín, ambos del Azpilagaña.

Finalmente, los sénior estuvieron en Ronda donde el mayor logro fue el de Álvaro Peguero, que consiguió la medalla de plata en individual masculino. En dobles, Álvaro Peguero y Antonio Sotomayor cayeron en cuartos de final mientras que tanto Antonio Sotomayor también fue eliminado en cuartos de final del individual y Chema Acosta en la semifinal.

Con todo, el Recreativo Bádminton IES La Orden pone fin a un nuevo fin de semana de grandes logros y comienza una semana más que importante, especialmente para el primer equipo, que se medirá al Oviedo el domingo a partir de las 11:30 en el Andrés Estrada.