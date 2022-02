Nicolás Castaño consigue una nueva mínima para el Europeo, ahora en los 800 metros

Los deportistas del Club Onubense de Deportes Adaptados (CODA) obtuvieron unos excelentes resultados en el reciente control organizado por la Federación Andaluza de Atletismo en el Estadio Iberoamericano Emilio Martín, destacando la mínima obtenida por Nicolás Castaño en los 800 metros lisos para el Campeonato de Europa que se disputará en Estambul (Turquía), y que se suma a la que logró en los 1.500 metros a finales de enero.

Blanca Betanzos, que ya consiguió la mínima para el Europeo en los 100 metros lisos, se quedó en esta ocasión a medio segundos de lograrla en los 200; la velocista onubense, que ha estado fuera de la competición varios meses por una lesión, paró el crono en 37.74. Blanca aún puede tener posibilidades de alcanzar el objetivo, ya que el plazo está abierto hasta el 28 de febrero.

Nicolás Castaño volvió a rendir a un excelente nivel al igual que hace dos semanas y cubrió la distancia en 3.10.80, por debajo de lo requerido (3.15); en los 800 metros también compitió Fernando Delgado, que con un tiempo de 3.50.63 acudirá con serias opciones de medalla al Campeonato de España que tendrá lugar en Basauri (Vizcaya) el 12 de marzo.

El CODA también estuvo representado por José Antonio Marín en 3.000 metros (con un crono de 11.32.13) y Claudia Camacho en 800 metros (3.53.57), que también competirán en el Nacional del País Vasco.

La atleta que entrenan Juan Rangel y Enrique Nielsen, y el pupilo de Manuel Pulido y Juan Rangel ya han logrado las mínimas para disputar el Europeo; ahora la decisión final está en manos de la FEDDI (Federación Española para discapacitados intelectuales), ya que las bases del Campeonato permiten la participación de atletas con Síndrome de Down, pero sin que puntúen, lo que supone una clara discriminación; es por ello que muchos países renuncian a llevar a atletas con Down, puesto que las Federaciones obtienen subvenciones en función de los puntos obtenidos y de los resultados. El Comité Paralímpico Internacional es el que tiene la clave para que se incluya a los atletas de esta categoría, pero por ahora no se ha pronunciado a favor.