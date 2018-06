Misión cumplida para el Zalamea

Juan Domínguez Lazo, presidente del Zalamea CF, hace balance de la gran campaña de su equipo y de los retos que afronta en la nueva categoría, la 1ª Andaluza.

-¿Con el ascenso se han cumplido todos los objetivos propuestos a principios de la temporada?

-El objetivo principal sí, que era el ascenso a Primera Andaluza, pero después nos hubiera gustado terminar como campeones de liga, también era un objetivo bonito y que no es nada fácil de conseguir. Aun teniendo los mejores números, equipo máximo goleador, menos goleado y con menos derrotas, no hemos tenido la regularidad que se necesitaba para conseguirlo, y el Cabezas Rubias fue merecedor de salir campeón.

-¿Cómo valora la temporada en 2ª Andaluza y qué equipos le han sorprendido?

-Ha sido una competición muy disputada, ha sido un gran campeonato, hasta las últimas fechas no se ha visto de verdad un distanciamiento para ver la posición que ocuparía cada equipo. Nosotros tuvimos un mal inicio de campeonato, hasta que el equipo se conjuntó y las últimas piezas en llegar encontraron su sitio y dieron su mejor versión, esto nos lastró pero gracias a una gran segunda vuelta optamos al primer puesto hasta el último partido. El equipo que me ha sorprendido ha sido sin duda el Cabezas Rubias, a la postre campeón de liga; creo que no entraba en ninguna quiniela para estar ahí y han hecho un gran trabajo, un campeonato espectacular.

-¿Cómo afronta el Zalamea el reto de volver a 1ª Andaluza?

-Con mucha ilusión y muchas ganas, es algo que llevábamos buscando tres temporadas, tras sufrir un descenso que aún seguimos sin entender; sabemos de la dificultad de la categoría, nos vamos a enfrentar a poblaciones que quintuplican o mucho más la población de nuestro pueblo y sobre todo con más potencial a nivel económico, pero creo que un equipo como el Zalamea, por trayectoria y calidad de sus jugadores, se merece estar en dicha categoría.

-¿Se va a mantener la estructura de la plantilla actual? ¿Se ha pensado ya en refuerzos?

-Nuestra idea es mantener el bloque de la última temporada, habrá que reforzarse en algunas posiciones ante una categoría tan exigente como la 1ª Andaluza, pero disponemos de grandes jugadores, algunos con una larga trayectoria, y de una columna vertebral de hace ya varias temporadas que nos dan la seguridad de salir a competir con plenas garantías.

-El reto de la próxima temporada es lograr la salvación. ¿Puede el Zalamea consolidarse en una categoría tan complicada?

-El firme objetivo de la próxima temporada es la permanencia; nos gustaría crecer en la categoría y que no fuera cosa de un año o dos, pero sabemos de la dificultad de mantener a un equipo como el Zalamea, ya que no dispone de grandes recursos y por desgracia no estamos en la mejor zona geográfica para obtenerlos, pero no renunciamos a nada y desde todos los estamentos del club lucharemos porque así sea.

-El ascenso tiene un sabor especial para usted.

-Para mí es un privilegio y un orgullo formar parte de este equipo, mi equipo, el que sigo desde pequeño, para mí no hay otro mejor ni más grande. La temporada que viene será mi último año como presidente tras 12 en el cargo, es algo que me apasiona pero a la vez es algo ingrato y después de mucho tiempo ha empezado a pesarme. Es un orgullo contar con la plantilla que tiene el Zalamea, con más de un 90% de jugadores locales, todos grandes futbolistas pero sobre todo grandes personas; a muchos de ellos los he visto crecer desde que sólo eran unos niños y espero disfrutar junto a ellos de otro gran año y hacer así disfrutar a nuestra afición, que pase lo pase durante la temporada espero que arropen y apoyen a su equipo hasta el final.