María Forero se proclama subcampeona de España de clubes júnior en Antequera

La atleta María Forero Pérez logra la plata en el XXXI Campeonato de España de Clubes sub 20 en pista cubierta 'Trofeo Antonio Ferrer', competición celebrada el sábado 18, en el Centro de Tecnificación de Atletismo 6° Centenario de Antequera (Málaga), reuniendo a 264 atletas.

La onubense, después de la medalla de plata conseguida en el Europeo de campo a través por equipos nacionales en Dublín, suma otro galardón a su historial deportivo alcanzando la presea de plata con el club Trops-Cueva de Nerja. La choquera disputó los 3.000 metros lisos entrando en meta en segundo puesto con un tiempo de 10:06.16, corriendo por encima de su marca personal con 9:33.01 en aire libre obtenido hace 6 meses en La Nucía, teniendo como principal rival a su compañera de selección, la madrileña Marta Serrano Azpiazu (Valencia Club Atletismo), que desde el inicio salió decidida a por la victoria, consiguiendo nuevo récord del campeonato en un tiempo de 9:29.30, fundiendo su anterior marca con 9:40.20.

La clasificación final con 90 puntos daba el oro al Playas de Castellón, que revalida título; con el campeón matemáticamente decidido, tres clubes se jugaron el resto de metales en la última prueba que fue un emocionante relevo 4x400 concluyendo la clasificación final con la plata sumando 74 puntos el Trops-Cueva de Nerja, a medio punto del club malagueño bronce para Valencia Club de Atletismo, cuarto con 73 Grupompleo Pamplona At., quinto con 51 la A.D. Marathón, sexto con 39 CA Safor-Teika, séptimo con 35 Hinaco Monzón y octavo con 29,5 Unicaja-Jaén Paraíso Interior.

En la competición masculina, el júnior ex militante del Club de Atletismo Curtius, Ismael Díaz Arias (Nerja), lo hizo en el relevo 4x400 final B corriendo el primer cambio de testigo con un crono de 3:25.17; fue el quinto mejor tiempo (H. Iranzo Burgos-I. Díaz Arias-F. González Carmona-J.A. Calles Quintanilla), acabando la clasificación final con 84 puntos y oro para Go Fit Athletics, plata con 76 el cordobés CD Surco Lucena, mientras no pudo renovar título conformándose con el bronce obteniendo 75 puntos el Playas de Castellón, cuarto con 62 Trops-Cueva de Nerja, quinto con 48 Alcampo Scorpio 71, sexto con los mismos puntos UCAM-Cartagena, séptimo con 40 Hinaco Monzón y octavo con 32 Unicaja-Jaén Paraíso Interior.