Javier Macías, el gran dominador de las Huelva Series XCM 2019

La provincia de Huelva acaba de cerrar un novedoso circuito de pruebas de maratón que ha hecho disfrutar a los 'bikers' onubenses y de otras muchas provincias de lo mejor del BTT. Las Huelva Series XCM 2019 llega, de este modo, a su fin con la satisfacción de haber cerrado un brillante cartel de cuatro prestigiosas y reconocidas pruebas de larga distancia.

La competición arrancaba el 24 de febrero en la localidad de Almonte con la con la VIII Doñana Natural, de la mano del C.D. Atrochamonte (Yohabike). Un exigente trazado de 78 kilómetros brindó un espectáculo en el que finalmente se llevó el gato al agua Francisco Javier Macías (Sportbici-Scott), presagiando lo que iba a ser la gran final con su nombre a la cabeza de la clasificación general élite. Iván Vargas (Suraventura, A.D.) y Antonio David Villegas (Sportbici-Scott) completaron un podio de lujo. Entre las féminas, comenzó a marcar su autoridad una fortísima Benita Catalán (Maratona Team, C.D.), quien relegó a la segunda posición a Isabel Felipe (Florencia) y Laura Granado (Iknoga - Globerbiker) a la tercera.

Hasta el 12 de mayo no se reactivó de nuevo este circuito en el que se han implantado numerosas novedades como, entre otras, la clasificación general individual por suma de tiempos (y no por puntos como hasta ahora), una clasificación por clubes y la obtención del maillot de líder tras cada prueba celebrada. Así, la segunda cita llegó con la 16º Ruta BTT Valverde del Camino en la que, una vez más, Francisco Javier Macías (Sportbici-Scott) mostró no tener rival al cruzar la meta como vencedor absoluto. José Peña Vela (Animal Race Autoboss, C.D.) y Antonio David Villegas (Sportbici-Scott) se repartieron el segundo y tercer puesto, respectivamente. Por su parte, Gloria Elena Galeano (Animal Race Autoboss, C.D.) vencía con holgura en la carrera femenina, mientras que Isabel Felipe (Florencia) y Nuria Bermúdez (El Cañoñazo, C.D.C.) fueron segunda y tercera.

El 30 de junio, Francisco Javier Macías (Sportbici-Scott) volvía a imponer su ley en la que fue la tercera cita del provincial: la 12º Maratón BTT Hornos de Cal-Extreme Bike Santa Ana la Real 2019. El segundo puesto de la general individual fue para el sub 23 Nacho Blanco (Floresbike Megamo Racing Team) mientras que Iván Vargas (Suraventura, A.D.) se alzó al tercer escalón del podio. La corredora élite María Isabel Felipe (Florencia) volvía encontrarse con la victoria en féminas por delante de las másters 40 Elisa Febrero (Sevilla Bikes, C.D.C.) y Nuria Bermúdez (El Cañoñazo, C.D.C.).

La guinda llegó con el Gran Premio Villa de Paterna el 6 de octubre

La última cita llegaría el pasado 6 de octubre con el que fue uno de los platos fuertes del BTT de este año: la XIX Ruta Ciclista BTT Gran Premio Villa de Paterna, en la que se coronó el cordobés Miguel Muñoz, tomando unos segundos de ventaja sobre el moronense José María Sánchez (Gacosur) y el coíno Pablo Guerrero, segundo y tercero respectivamente. En cuanto a las féminas, la lusa Celina Santos Carpinteiro (BTT Loulé/Elevis) impuso su ritmo dejando el segundo puesto a la sevillana Luisa Cuenco y el tercero a la onubense María Isabel Felipe (Florencia).

Ganadores generales por categorías:

Júnior: Antonio Jesús Sánchez (Karbobike, C.C.)

Sub 23: David Rodríguez (Animal Race Autoboss, C.D.)

Élite: Francisco Javier Macías (Sportbici-Scott) e Isabel Felipe (Florencia)

Máster 30: José Ramón Delgado (Delgado Bike, C.C.)

Máster 40: Raúl Sánchez (Fernando Torres Probikes) y Nuria Bermúdez (El Cañoñazo, C.D.C.)

Máster 50: Santiago Iglesias (Bicicletas Valdayo)

Máster 60: Carlos Pajón (Nevadabike-Meitel-Elektrokamyr)

Clasificación por clubes: