El Club Gr Huelva completa una gran actuación en el IX Torneo Nacional de Conjuntos 'Ciudad de Huelva'

prebenjamin base, benjamim absoluto, benjamin promesas b y alevin base. Las medallas de platas para los conjuntos: prebenjamin promesas A, prebenjamin promesas b, prebenjamin precopa, benjamin precopa, alevin promesas c, alevin precopa 1, alevin absoluto, infantil promesas C y junior absoluto

Las medallas de bronce para, alevin precopa 2, infantil precopa, infantil base e infantil absoluto.

Además el conjunto Infantil Absoluto B fue cuarto clasificado. En la categoría individual, Andrea Jiménez fue oro en pelota y aro y Julia Barba, fue oro en cuerda y plata en aro.

La escuela de Almonte por su parte obtuvo dos oros con los conjuntos Prebenjamin C Matalascañas e Infantil C y una plata con el Prebenjamin C Almonte. Con tales resultados el onubense fue elegido como mejor club de la competición.