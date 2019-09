Héctor Santos espera mejorar su estado físico para el Mundial de Doha

El subcampeón nacional de longitud en La Nucía (Alicante), Héctor Santos, manifestó que le queda “la espinita de no haber conseguido el oro” y que espera mejorar su estado físico para el Mundial de Doha (Catar).El saltador onubense llegó al Campeonato de España con molestias en el pubis que ya le obligaron a renunciar al Europeo de Naciones, por lo que “después de un mes sin saltar y entrenando muy limitado”, si le hubiesen dicho este resultado “lo hubiese firmado”.

Héctor Santos llegó a los 7,95 metros, el mismo registro que alcanzó Eusebio Cáceres, que logró el título nacional al tener un segundo salto más destacado con 7,92 metros, superando la segunda mejor marca del onubense en la competición, que fue de 7,80.

Sobre cómo se encontró en el Campeonato de España, expresó que ya desde el segundo salto tuvo “algo de dolor” que le limitaba “un poco”, pero dijo estar “muy contento por haber podido acabar el concurso y haber luchado”.

El saltador del FC Barcelona ahora confía en seguir avanzando en su recuperación y llegar en mejores condiciones a final de mes al Mundial de Doha: “Creo que mejoraré bastante y espero estar al cien por cien”, indicó.Su única competición prevista antes del Mundial será la participación en el novedoso The match, encuentro en el que representará a Europa en el duelo ante el combinado de Estados Unidos en Minsk (Bielorrusia).“Es la primera edición que se va a hacer y me siento muy orgulloso de que hayan contado conmigo”, resaltó Santos.El onubense está completando una temporada sensacional tras conseguir la medalla de plata en el Campeonato de Europa sub 23 y alcanzar la marca mínima necesaria para participaar en el Mundial de Doha, además de arrasar en el Campeonato de España de la categoría júnior.