Guillermo Flores, en busca del pasaporte olímpico

El regatista onubense Guillermo Flores y su entrenador Kike Román hacen balance de su participación en el Campeonato del Mundo de Láser Estándar, celebrado a lo largo de la pasada semana en aguas de Melbourne (Australia), que el regatista del CN Río Piedras saldó con su clasificación en el puesto vigésimo primero del grupo bronce. “Es un resultado que ni nos gusta ni era el que esperábamos, pero sacamos muchas cosas positivas de él”, dice el deportista de Huelva.

Lejos de buscar excusas (tampoco las necesita) qué duda cabe que para ser el primer mundial en su carrera deportiva, Flores ha ido a elegir uno de los más duros para enfrentarse a los mejores especialistas con largas carreras a sus espaldas. Pero es ahora cuando al onubense le ha llegado la oportunidad de competir con los medios necesarios gracias a la confianza de su patrocinador Doctor Frontela, y aunque no hace regatas de igual a igual hablando de los mejores del mundo, lo está poniendo todo para asegurarse un futuro exitoso. “Que nadie dude de que me he dejado cada gramo de fuerza que tenía día a día, todo el mundo lleva años trabajando para estar allí y nosotros llevamos cinco meses juntos (se refiere a su entrenador) con los medios necesarios. No hay milagros, sólo trabajo” sentencia.

Flores cuenta lo difícil que fueron los dos últimos días del Mundial con vientos de más de 25 nudos de intensidad, “desde luego no hay sitio mejor para probar fuerzas, ha sido un Mundial brutal”. Y precisamente de esas condiciones él y Román aprovecharon para mejorar táctica y estrategia en regata. “Traemos la mochila llena de aprendizaje, tenemos mucho trabajo por delante pero también las cosas muy claras y eso es muy importante en el punto en el que estamos”, dice el entrenador, quien añade que “hemos dado un gran paso en la preparación de Guille, han sido dos regatas muy seguidas (Copa y Campeonato del Mundo) y aunque acusamos el sobreesfuerzo, estamos muy contentos, con el objetivo muy claro y con la ilusión de seguir trabajando”.

Ahora ambos seguirán con los entrenamientos en su base en El Puerto de Santa María, en las instalaciones del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela, entidad que apoya al deportista cabeza visible del proyecto deportivo náutico Dr. Frontela Sailing Team, que también cuenta con el apoyo de las firmas Cobra Rib Boat, Health & Motion y AgroNews.

A finales de este mes el actual campeón de España y autonómico de Láser Estándar participará en casa en la Semana Olímpica Andaluza y después, ya en abril, viajará a Palma de Mallorca para tomar parte en el Trofeo Princesa Sofía. Ese mismo mes será también la World Cup de Génova (Italia), donde Flores y el resto del equipo nacional de Láser buscarán para España el pasaporte olímpico de la clase. En este mundial del que ahora regresa, el onubense era el único español participante, “y estoy muy orgulloso de haber representado a mi país porque lo he hecho poniendo todo de mi parte, creo honestamente que puedo aportar mucho al equipo”, concluye.