Guillemo Flores arrasa en la Copa de Andalucía en aguas gadidtanas

Espléndida jornada en la bahía gaditana para el cierre de las Copas de Andalucía ILCA 4 y 7, marcada por vientos que subían de los 7 nudos de intensidad iniciales a los 12 medidos en las dos últimas pruebas. Tres nuevos recorridos disputados el pasado domingo completaron el programa con las seis pruebas programadas, que se resolvieron con la victoria del onubense Guillermo Flores (CN Río Piedras) imbatido en ILCA 7, y Adriano Giménez (CM Almería) y Carmen Antequera (CN Sevilla) en ILCA 4 masculino y féminas.

Flores no dio ninguna opción a sus rivales con seis de seis en la clase ILCA 7, con el chipionero en filas del CN Sevilla, Alfredo Gómez, como su mejor rival, subcampeón con cinco puntos más. Completa el podio el regatista del CAN Eslora Diego Manuel Torregrosa del CAN Eslora.

En ILCA 4 el regatista del CM Almería, Adriano Gómez, supo jugar sus cartas en los inicios del segundo y último día para que un sexto en la última prueba fuese su descarte y saberse al fin campeón absoluto. Junto a él en el podio final, su compañero de club Juan José Fernández, y el regatista del RC Mediterráneo de Málaga, Antonio Villalón, separados por un solo punto.

La misma distancia renta desde la cuarta plaza el primer campeón de la cita autonómica, Jorge Ruiz, del CNM Benalmádena, y Eduardo Percelay también integrante del equipo del CM Almería, cuarto y quinto respectivamente. La primera niña es Carmen Antequera, del CN Sevilla, clasificada en el noveno puesto absoluto.