Fernando Rivas: "El objetivo es que Carolina vuelva a un nivel mejor"

Fernando Rivas, entrenador de Carolina Marín, no tiene dudas de que la onubense volverá a ser una jugadora top y regresará incluso mejor que antes. Hará innovaciones técnicas y tácticas y ser verá una Carolina con un juego distinto.

“Ahora estamos trabajando en situaciones de máxima presión, que era lo único que faltaba y era la prueba final para saber si estábamos a punto para volver o no. La rodilla está respondiendo bastante bien, son situaciones en las que recibe mucha presión sobre todo en zonas de defensa, en rectificados que fue la zona donde se lesionó y donde la pierna soporta muchas desceleraciones y era un poco arriesgado volver a la competición sin haber trabajado eso con seguridad. Entrenamiento satisfactorio, con total normalidad, y ahora hemos trabajado formas diferentes de conseguir el ataque, alguna parte más agresiva en la defensa, jugar algo más inteligente en la red, darle algo más de velocidad al volante y hacer su pista un poco más pequeña y más grande la de las contrarias. Son muchos conceptos que por el momento llevamos poco tiempo trabajándolos en situaciones abiertas y de aquí a diciembre se van a afianzar y espero que a partir de enero esté totalmente cambiada la manera de jugar de Carolina”, asegura el técnico.

La onubense necesita puntos de cara al ranking mundial con vistas a ser cabeza de serie en los Juegos Olímpicos: “Tiene que tener mucho acierto porque estamos en una situación crítica, tenemos poco margen de error. Una cosa es clasificarse para los Juegos, con una fecha de corte que es la primera semana de mayo, pero para conseguir puestos de cabeza de serie tenemos hasta el 9 de julio. Vamos a ver cómo vamos progresando, porque no vamos a tener una planificación al uso como habíamos tenido hasta ahora, que sabíamos exactamente a qué torneos íbamos a ir. Ahora si alguno no sale bien tendremos que compensarlo con otros y ojalá que no tengamos que rectificar demasiado, porque si no se va a hacer muy duro, sobre todo a la hora de entrenar”.

¿Volverá Carolina al mismo nivel de antes? “Espero que vuelva a más, lo que no sé decir es cuándo, pero el objetivo es que vuelva a un nivel mejor. En este Mundial que acaba de terminar las chichas han estado muy fuertes, han dado un paso adelante en el nivel, en el ataque, en la dureza de juego y para que Carolina vuelva a ganar tendrá que estar mejor de lo que estaba antes y mejor de lo que están las otras”.

El Mundial de Huelva 2021 es otro aliciente más para sacar a la mejor Carolina posible. “Es un aliciente y es un objetivo. Cuando acaben los Juegos, siempre con el objetivo de estar y ganar, el siguiente objetivo será preparar el Mundial y esa será nuestra obsesión durante toda esa temporada”, concluye Rivas.